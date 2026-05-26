IPL 2026 Qualifier 1: ‘अगर ऐसा हुआ तो…’ RCB सीधे फाइनल में, बिना मैच खेले ही बाहर हो जाएगी GT!

IPL 2026, RCB vs GT Q1: आईपीएल 2026 के पहले क्वालीफायर में आज यानी मंगलवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और गुजरात टाइटंस (GT) के बीच फाइनल का टिकट हासिल करने की जंग होगी. धर्मशाला के खूबसूरत एचपीसीए (HPCA) स्टेडियम में होने वाले इस मुकाबले पर हर किसी की नजरें टिकी हैं. दोनों ही टीमें लीग स्टेज में 14 मैचों में 18 अंकों के साथ बराबरी पर थीं, लेकिन बेहतर नेट रन-रेट के चलते आरसीबी ने पॉइंट्स टेबल में नंबर-1 पर बाजी मारी और गुजरात को दूसरे स्थान पर रहना पड़ा.

हालांकि, इस बड़े मुकाबले में मौसम विलेन बन सकता है. टॉस से ठीक पहले धर्मशाला में बारिश की आशंका जताई गई है. एक्यूवेदर (AccuWeather) के मुताबिक, आसमान में 14 से 25 फीसदी तक बादल छाए रह सकते हैं, वहीं बारिश होने की संभावना 80 प्रतिशत तक है.

बारिश की भेंट चढ़ा मैच, तो किसे मिलेगा फायदा?

अगर बारिश के कारण मैच पूरी तरह धुल जाता है, तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु सीधे फाइनल में पहुंच जाएगी. ऐसा इसलिए क्योंकि लीग स्टेज में बेहतर नेट रन-रेट की वजह से आरसीबी पॉइंट्स टेबल में गुजरात से ऊपर थी. नियमों के मुताबिक, क्वालीफायर-1, एलिमिनेटर या क्वालीफायर-2 के लिए कोई रिजर्व डे (Reserve Day) नहीं रखा गया है. ऐसे में लीग स्टेज में ऊपर रहने वाली टीम को सीधा फायदा मिलेगा.

क्या कहता है IPL का नियम?

अगर बारिश की वजह से पूरे 20-20 ओवर का खेल नहीं हो पाता है, तो अंपायर्स मैच का नतीजा निकालने के लिए सिर्फ एक ‘सुपर ओवर’ का सहारा भी ले सकते हैं. आईपीएल फॉर्मेट के तहत क्वालीफायर-1 जीतने वाली टीम सीधे फाइनल का रुख करेगी, जबकि हारने वाली टीम का सफर खत्म नहीं होगा; उसे क्वालीफायर-2 के जरिए फाइनल में पहुंचने का एक और मौका मिलेगा.

दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर

पॉइंट्स टेबल में पहले और दूसरे पायदान पर रही आरसीबी और गुजरात के बीच इस सीजन में कड़ी टक्कर देखने को मिली है. इस साल दोनों टीमों ने एक-दूसरे के खिलाफ 1-1 मैच जीता है, वहीं अगर ओवरऑल रिकॉर्ड की बात करें तो दोनों 4-4 की बराबरी पर खड़ी हैं.

इस सीजन में आरसीबी को जो पांच हार मिली हैं, उनमें से एक गुजरात के खिलाफ ही आई थी जहां जीटी के मजबूत गेंदबाजी आक्रमण ने बेंगलुरु को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था. हालांकि, मौजूदा चैंपियन आरसीबी ने पलटवार किया और दूसरे मैच में गुजरात को हराकर अपनी हार का बदला चुकता कर लिया.