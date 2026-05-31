IPL 2026 Final: खिताबी जंग से पहले जानिए कौन है किस पर भारी, RCB vs GT का हेड-टू-हेड रिकॉर्ड

RCB vs GT Head-to-Head Record: इंडियन प्रीमियर लीग के मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में IPL 2026 के फ़ाइनल में, पहले के विजेता गुजरात टाइटन्स से भिड़ेंगे. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु लगातार दूसरा IPL ख़िताब जीतने की दौड़ में हैं, उन्होंने क्वालिफ़ायर 1 में गुजरात टाइटन्स को 92 रनों से करारी शिकस्त देकर फ़ाइनल में जगह बनाई है.

रजत पाटीदार की 33 गेंदों पर नाबाद 93 रनों की पारी की बदौलत, RCB ने धर्मशाला में GT को 162 रनों पर ऑल आउट करने से पहले 254/5 का स्कोर खड़ा किया – जो IPL प्लेऑफ़ के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा स्कोर है.

रजत पाटीदार के पास खास मौक़ा

रजत पाटीदार, जिन्होंने 2025 में RCB को उसका पहला IPL ख़िताब दिलाया था, अब MS धोनी और रोहित शर्मा के साथ उन चुनिंदा कप्तानों की सूची में शामिल होने का मौक़ा रखते हैं, जिन्होंने IPL के ख़िताब का सफलतापूर्वक बचाव किया है. अब तक केवल दो टीमों – चेन्नई सुपर किंग्स (2010 और 2011) और मुंबई इंडियंस (2019 और 2020) – ने ही IPL के ख़िताब का सफलतापूर्वक बचाव किया है.

विराट कोहली एक बार फिर RCB के अभियान के केंद्र में रहे हैं और 600 रनों के साथ टीम के शीर्ष स्कोरर हैं, जबकि पाटीदार और देवदत्त पडिक्कल ने मध्यक्रम को मज़बूती दी है. गेंदबाज़ी के मोर्चे पर, भुवनेश्वर कुमार ने 28 विकेट लेकर टीम की अगुवाई की है, जिसमें रासिक डार, क्रुणाल पांड्या और जोश हेज़लवुड का भी सहयोग रहा है.

हार के बाद गुजरात की शानदार वापसी

वहीं दूसरी ओर, गुजरात टाइटन्स ने क्वालिफ़ायर 1 में मिली हार से ज़ोरदार वापसी करते हुए, क्वालिफ़ायर 2 में राजस्थान रॉयल्स को सात विकेट से हराकर तीसरी बार IPL फ़ाइनल में अपनी जगह पक्की की है.

न्यू चंडीगढ़ में 215 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए, कप्तान शुभमन गिल ने शतक जड़ा, जबकि साई सुदर्शन ने अर्धशतक बनाया; दोनों के बीच 167 रनों की सलामी साझेदारी हुई और GT ने IPL के इतिहास में अपना सबसे बड़ा सफल रन चेज़ पूरा किया.

गिल (722 रन) और सुदर्शन (710 रन) दोनों ही IPL 2026 की ‘ऑरेंज कैप’ की दौड़ में शामिल हैं और अंक तालिका में वैभव सूर्यवंशी से ठीक पीछे हैं. IPL 2026 में कगिसो रबाडा 28 विकेट लेकर पर्पल कैप की दौड़ में सबसे आगे हैं, लेकिन इस कैप को अपने पास रखने के लिए उन्हें RCB के भुवनेश्वर कुमार (26 विकेट) से मुकाबला करना होगा.

RCB बनाम GT हेड-टू-हेड

IPL के इतिहास में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटन्स नौ बार एक-दूसरे के आमने-सामने आए हैं. हेड-टू-हेड रिकॉर्ड में RCB का पलड़ा भारी है, जिसने GT के खिलाफ पांच मैच जीते हैं, जबकि GT ने चार मैच जीते हैं.

इस सीज़न में दोनों टीमें तीन बार एक-दूसरे से भिड़ी हैं; इनमें से RCB ने दो मैच जीते हैं, जबकि GT एक बार (अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अपने घरेलू मैच में) विजयी रही है—दिलचस्प बात यह है कि यह स्टेडियम ही फ़ाइनल मैच का भी मेज़बान है.

हालाँकि, दोनों ही टीमों के लिए इस मैदान से जुड़ी यादें काफ़ी सुखद रही हैं. पिछले साल RCB ने पंजाब किंग्स को हराकर अपना पहला IPL ख़िताब जीता था, जबकि GT ने इस टूर्नामेंट में अपने पहले ही सीज़न (2022) में इसी मैदान पर RR को हराकर ख़िताब अपने नाम किया था. हालाँकि, 2023 के फ़ाइनल में GT अपने घरेलू दर्शकों के सामने CSK से हार गई थी.

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