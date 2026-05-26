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RCB vs GT Head-to-Head: फाइनल के टिकट के लिए महासंग्राम! आज धर्मशाला में कौन मारेगा बाजी?

IPL 2026 Qualifier 1: फाइनल का टिकट कटाने के लिए भिड़ेंगे RCB और GT. हेड-टू-हेड आंकड़े देख घूम जाएगा सिर, जानें धर्मशाला में आज कौन मारेगा बाजी?

By: Shivani Singh | Published: May 26, 2026 12:19:07 PM IST

RCB vs GT Head-to-Head: फाइनल के टिकट के लिए महासंग्राम! आज धर्मशाला में कौन मारेगा बाजी?


आईपीएल 2026 के फाइनल का टिकट कटाने के लिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और गुजरात टाइटंस (GT) धर्मशाला के खूबसूरत मैदान पर आमने-सामने होंगे. दोनों ही टीमें लीग स्टेज में 9-9 जीत दर्ज कर यहाँ तक पहुँची हैं, इसलिए मैदान पर कांटे की टक्कर होना तय है. दोनों टीमें फाइनल में जगह बनाने के लिए अपनी पूरी जान झोंक देंगी.

इन खिलाड़ियों पर रहेंगी नजरें

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB): RCB के लिए इस सीजन विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल गजब की फॉर्म में चल रहे हैं. जहाँ कोहली ने 163.82 के स्ट्राइक रेट से 557 रन कूट दिए हैं, वहीं पडिक्कल ने भी 171.82 के तूफानी स्ट्राइक रेट से 433 रन बनाए हैं. इनके अलावा कप्तान रजत पाटीदार ने भी मोर्चा संभालते हुए 393 रनों का अहम योगदान दिया है. गेंदबाजी की बात करें तो भुवनेश्वर कुमार टीम के सबसे बड़े मैच विनर साबित हुए हैं. उन्होंने 14 मैचों में 8.07 के इकॉनमी रेट से 24 विकेट चटकाए हैं और वह कगिसो रबाडा के साथ सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में टॉप पर हैं.

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गुजरात टाइटंस (GT): दूसरी तरफ, गुजरात के ओपनर्स साई सुदर्शन और शुभमन गिल ने पूरे टूर्नामेंट में तबाही मचा रखी है. सुदर्शन ने अब तक 638 रन बनाए हैं (स्ट्राइक रेट 157.92), जबकि कप्तान शुभमन गिल भी पीछे नहीं हैं, उन्होंने 161.67 के स्ट्राइक रेट से 616 रन अपने नाम किए हैं. गेंदबाजी में कगिसो रबाडा इनके सबसे बड़े हथियार रहे हैं, जिन्होंने अब तक 24 शिकार किए हैं. वहीं राशिद खान ने भी अपनी फिरकी का जादू दिखाते हुए 19 विकेट चटकाए हैं और टीम को मजबूती दी है.

हेड-टू-हेड (Head to Head)

दोनों टीमों के बीच का इतिहास बड़ा ही दिलचस्प रहा है. अब तक खेले गए 8 मैचों में से दोनों ने 4-4 मैच जीते हैं. इस सीजन में भी दोनों का सामना दो बार हुआ है और बाजी 1-1 से बराबर रही है. साफ़ है कि दोनों टीमों का पलड़ा एक-दूसरे पर बराबर भारी है.

पिच का मिजाज (Pitch Report)

धर्मशाला में इस सीजन में खेले गए दोनों रात के मैच बाद में बल्लेबाजी करने वाली (चेज करने वाली) टीमों ने जीते हैं. शुरुआत में गेंद पिच पर थोड़ा रुककर आ सकती है, लेकिन जैसे-जैसे तापमान गिरेगा, बल्लेबाजी आसान होती जाएगी. यहाँ टारगेट को डिफेंड करना काफी मुश्किल होता है, इसलिए जो भी कप्तान टॉस जीतेगा, वह पहले गेंदबाजी करना ही पसंद करेगा.

कैसा रहेगा धर्मशाला का मौसम?

एक्यूवेदर (Accuweather) के मुताबिक, मैच के दौरान तो बारिश का कोई खतरा नहीं है, लेकिन मैच शुरू होने से पहले यानी शाम 4 बजे से 6 बजे के बीच बारिश की 47% से 54% तक आशंका है. ऐसे में अगर तेज बारिश होती है, तो मैच शुरू होने में थोड़ी देरी जरूर हो सकती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि मैच के पूरी तरह धुलने या रद्द होने के आसार नहीं हैं.

Tags: IPL 2026
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