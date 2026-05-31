RCB VS GT Final Weather Forecast: बेंगलुरु और गुजरात के फाइनल मुकाबले पर बारिश का खतरा! जानें अहमदाबाद में कैसा रहेगा मौसम?

RCB VS GT Finale Weather Forecast: भारत में इस समय मौसम का मिजाज काफी बदला हुआ नजर आ रहा है. कई राज्यों में बारिश और आंधी तूफान देखने को मिल रहा है. इस बीच आज रविवार, 31 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच फाइनल मुकाबला खेला जाने वाला है. फाइनल मुकाबले से पहले अब इस बदले मौसम ने चिंता बढ़ा दी है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस की टीमें दोनों की नजर ट्रॉफी पर बनी हुई है. दोनों किसी भी हाल में ये ट्रॉफी हासिल करने की पूरी कोशिश करेंगे. हालांकि, मौसम मैच का मजा पूरी तरह से खराब कर सकता है. ऐसे में आइए जानते हैं अहमदाबात में आज मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है.

अहमदाबाद में कैसा रहेगा मौसम?

AccuWeather के अनुसार, अहमदाबाद में दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी रहने की संभावना है, और सूरज डूबने के बाद तापमान 41°C के आसपास रहने की उम्मीद है. देर शाम तक, मौसम थोड़ा ठंडा हो जाएगा, और 30°C के आसपास रहने की संभावना है. खिलाड़ियों और फैंस के लिए अच्छी खबर यह है कि बारिश का कोई अनुमान नहीं है, जिससे पूरा, बिना रुकावट वाला फाइनल होने की बहुत संभावना है.

हेड-टू-हेड रिकॉर्ड

मैच: 9

RCB की जीत: 5

GT की जीत: 4

टाई: 0

कोई नतीजा नहीं: 0

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RCB vs GT: संभावित प्लेइंग XI

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु

वेंकटेश अय्यर, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कप्तान), जितेश शर्मा (विकेटकीपर), टिम डेविड, क्रुणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, जैकब डफी, जोश हेज़लवुड, रसिख सलाम दार.

गुजरात टाइटन्स

साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), निशांत सिंधु, वाशिंगटन सुंदर, जेसन होल्डर, राहुल तेवतिया, राशिद खान, साई किशोर, कगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज.

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