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IPL 2026 Winner: लगातार दुसरी बार RCB बनी चैंपियन, गुजरात को रौंदकर चमचमाती ट्रॉफी पर किया कब्जा

IPL 2026 Final: अहमदाबाद के मैदान पर इतिहास रच दिया गया है. गुजरात के 155 रनों के जवाब में RCB ने वो कर दिखाया जिसका फैंस को बेसब्री से इंतजार था...

By: Shivani Singh | Published: May 31, 2026 11:27:26 PM IST

IPL 2026 Winner: लगातार दुसरी बार RCB बनी चैंपियन, गुजरात को रौंदकर चमचमाती ट्रॉफी पर किया कब्जा


RCB vs GT IPL 2026 Final: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 का फ़ाइनल मैच रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और गुजरात टाइटन्स के बीच खेला गया. अहमदाबाद में खेले गए इस मुकाबले में RCB ने लगातार दुसरी बार चमचमाती आईपीएल ट्रॉफी पर कब्ज़ा कर लिया है. RCB ने यह मुकाबला गुजरात को 5 विकेट से रौंदकर अपने नाम किया है. जिसमें विराट कोहली की अर्धशतकीय पारी का काफी योगदान रहा. टॉस RCB के पक्ष में रहा, और कप्तान रजत पाटीदार ने पहले गेंदबाज़ी करने का फ़ैसला किया. इस मैच में पहले बल्लेबाज़ी करते हुए, गुजरात की टीम ने 8 विकेट के नुकसान पर कुल 155 रन बनाए. RCB को दूसरी बार चैंपियन बनने के लिए 156 रनों की ज़रूरत थी.

आरसीबी की प्लेइंग इलेवन: विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कप्तान), जितेश शर्मा (विकेटकीपर), टिम डेविड, क्रुणाल पंड्या, रोमारियो शेफर्ड, भुवनेश्वर कुमार, जैकब डफी, जोश हेजलवुड, रसिख सलाम डार

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जीटी की प्लेइंग इलेवन: साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, राहुल तेवतिया, निशांत सिंधु, जेसन होल्डर, राशिद खान, कागिसो रबाडा, अरशद खान, मोहम्मद सिराज

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Tags: IPL 2026
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