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IPL 2026: आरसीबी के सामने डबल चुनौती! क्या कोहली-पाटीदार की जोड़ी बचा पाएगी अपना ताज?

RCB team analysis: आरसीबी ने 17 खिलाड़ियों को अपने पास रखा है, जिससे IPL 2026 के मिनी ऑक्शन से पहले आठ जगहें खाली हैं और ₹16.40 करोड़ का बजट बचा है.

By: Shubahm Srivastava | Published: March 22, 2026 6:12:19 PM IST

क्या कोहली-पाटीदार की जोड़ी बचा पाएगी अपना ताज?
क्या कोहली-पाटीदार की जोड़ी बचा पाएगी अपना ताज?


RCB Title Defence: आईपीएल 2026 के पहले मैच में अब सिर्फ़ सात दिन बचे हैं, जहाँ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 19वें सीज़न में अपने ख़िताब का बचाव करेगी. हालाँकि, इस सीज़न में आरसीबी के सामने एक अनोखी चुनौती है, क्योंकि उन्हें अपनी चैंपियनशिप की स्थिति बनाए रखने के दबाव के साथ-साथ फ़्रैंचाइज़ी के लिए दो-स्थानों वाली नीति का भी सामना करना पड़ रहा है. रजत पाटीदार आरसीबी के घरेलू मैचों की कप्तानी करेंगे, जो बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम और रायपुर क्रिकेट स्टेडियम के बीच बँटे होंगे. इस व्यवस्था के कारण फ़्रैंचाइज़ी के लिए अपने घरेलू मैदान का फ़ायदा उठाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उन्हें अपने प्रतिद्वंद्वियों की तुलना में ज़्यादा तेज़ी से ढलना होगा. वे जितनी जल्दी तालमेल बिठा लेंगे, उनका ग्रुप अभियान उतना ही ज़्यादा सफल होने की संभावना है.

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खिलाड़ियों को रिटेन करने के मामले में, आरसीबी ने 17 खिलाड़ियों को अपने पास रखा है, जिससे IPL 2026 के मिनी ऑक्शन से पहले आठ जगहें खाली हैं और ₹16.40 करोड़ का बजट बचा है. चैलेंजर्स ने अपनी टीम में काफ़ी बदलाव किए हैं; उन्होंने लियाम लिविंगस्टोन और लुंगी एनगिडी जैसे जाने-माने खिलाड़ियों के साथ-साथ मनोज भंडागे, मयंक अग्रवाल, मोहित राठी और सचिन बेबी को भी टीम से बाहर कर दिया है.

वेंकटेश अय्यर सबसे बड़ी खरीद

ऑक्शन के दौरान, 2025 के चैंपियंस ने सभी आठ खाली जगहें सफलतापूर्वक भर लीं, जिसमें वेंकटेश अय्यर ₹7 करोड़ में उनकी सबसे बड़ी ख़रीद रहे. उन्होंने जैकब डफ़ी और घरेलू क्रिकेट के सितारों जैसे विहान मल्होत्रा ​​और कनिष्क चौहान को भी टीम में शामिल किया. इससे पहले कि आरसीबी अपने पहले मैच के लिए मैदान पर उतरे, SWOT विश्लेषण करें ताकि यह पता चल सके कि क्या मौजूदा चैंपियंस में अपने ख़िताब को बरकरार रखने की क्षमता है. कागज़ पर, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की मुख्य ताक़त उनकी बल्लेबाज़ी की गहराई में है. उनके पास IPL के अब तक के सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी विराट कोहली (8661* रन) हैं, जो विस्फोटक बल्लेबाज़ फ़िल सॉल्ट के साथ ओपनिंग जोड़ी बनाते हैं. बल्लेबाज़ी की यह ताक़त रजत पाटीदार और वेंकटेश अय्यर के साथ भी जारी रहती है, जो मध्यक्रम को मज़बूती देते हैं.

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कप्तान रजत पाटीदार का प्रदर्शन

इसके अलावा, जितेश शर्मा और रोमारियो शेफ़र्ड विरोधी गेंदबाज़ों को परेशान करने के लिए बिल्कुल सही मात्रा में आक्रामक क्षमता जोड़ते हैं. हालाँकि कप्तान रजत पाटीदार का 2025 का स्ट्राइक रेट (143.7) उनके 2024 के प्रदर्शन (177.13) से कम था, लेकिन इससे मध्यक्रम में उनका महत्व कम नहीं होता, खासकर जब अय्यर उनके साथ हों. आरसीबी के पास मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स की लीग में शामिल होकर एक बड़ा मुकाम हासिल करने का शानदार मौका है. अगर मौजूदा चैंपियन अपना खिताब बचाने में कामयाब हो जाते हैं, तो आरसीबी लगातार दो IPL चैंपियनशिप जीतने वाली सिर्फ़ तीसरी टीम बन जाएगी. CSK ने 2010 में IPL का खिताब जीता था और 2011 में उसे सफलतापूर्वक बचाया था.

क्या IPL का ताज बचा पाएगी आरसीबी?

 इसी तरह, MI ने 2019 में जीत हासिल की थी और 2020 में अपना खिताब बरकरार रखा था. अब, आरसीबी के पास IPL का ताज अपने पास रखकर ‘बिग थ्री’ में शामिल होने का मौका है. अगर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कुछ अहम गेंदबाज़ों, जैसे भुवनेश्वर या क्रुणाल पांड्या की फ़ॉर्म शुरुआती दौर में खराब हो जाती है, तो इससे आरसीबी के लिए प्लेऑफ़ से पहले ही मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं. यश दयाल और सुयश शर्मा जैसे गेंदबाज़ों के पास अनुभव कम है, और एक मज़बूत बैटिंग लाइनअप मौजूदा चैंपियन की इस कमज़ोरी का फ़ायदा उठा सकता है.

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Tags: IPL 2026Rajat Patidar RCBRCB IPL 2026RCB squad newsVirat Kohli RCB
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