IPL 2026: प्लेऑफ मुकाबलों से पहले RCB को झटका, स्टार बल्लेबाज की उंगली में चोट, वापसी की गारंटी नहीं…

इंडियन प्रीमियर लीग में प्लेऑफ की तस्वीर धीरे धीरे साफ होती नजर आ रही है. लेकिन प्लेऑफ के मैचों से पहले आरसीबी को टीम को झटका लगा है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के ओपनर फिल सॉल्ट उंगली की चोट के स्कैन के लिए यूके लौट गए हैं, जिसके कारण वह IPL 2026 में टीम के पिछले तीन मैचों से बाहर हैं. सोमवार को आई रिपोर्ट के अनुसार, उनकी गैरमौजूदगी और लंबी हो सकती है. उनकी अनुपस्थिति में जैकब बेथल पारी की शुरुआत करते रहेंगे और टॉप ऑर्डर में उनकी जगह बनाए रखेंगे.

हालांकि RCB ने आधिकारिक तौर पर चोट की पूरी जानकारी साझा नहीं की है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक Phil Salt को 18 अप्रैल को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच के दौरान बाएं हाथ की उंगली में चोट लगी थी. यह चोट दूसरी पारी में डीप बैकवर्ड स्क्वेयर लेग बाउंड्री के पास डाइविंग स्टॉप करते समय लगी. चोट लगने से पहले साल्ट शानदार फॉर्म में थे और उन्होंने छह पारियों में 168.33 के स्ट्राइक रेट से 202 रन बनाए थे, जिससे RCB को लगातार तेज शुरुआत मिल रही थी.

फिल साल्ट और फ्रेंचाइज़ी दोनों को उम्मीद है कि वह इस महीने के अंत तक फिट होकर भारत लौट आएंगे, क्योंकि RCB अपने पहले IPL खिताब के बचाव की कोशिश में जुटी है. यह चोट साल्ट के लिए ऐसे समय पर आई है जब उन्होंने टी20 विश्व कप में साधारण प्रदर्शन के बाद IPL में अपनी लय दोबारा हासिल की थी. उन्होंने पहले टीम के माहौल की तारीफ करते हुए क्रिकेट डायरेक्टर Mo Bobat, हेड कोच एंडी फ्लावर और बल्लेबाजी मेंटर दिनेश कार्तिक की तारीफ की थी.

रजत पाटीदार की कप्तानी वाली RCB फिलहाल गुजरात टाइटंस के खिलाफ हार के बाद छह दिन के ब्रेक पर है. टीम के कई खिलाड़ी अगले मुकाबले से पहले छुट्टियां मनाने मालदीव गए हैं. RCB का अगला मैच गुरुवार को लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ होगा. बता दें कि आरसीबी की टीम पाइंट्स टेबल में फिलहाल दूसरे नंबर पर है. उन्होंने9 मैचों में कुल 6 मैच अपने नाम किए हैं. उनके नाम कुल 12 अंक हैं.