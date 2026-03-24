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IPL इतिहास की सबसे बड़ी डील? जानें किसने लगाया RCB पर 17,000 करोड़ का दाव

Royal Challengers Bengaluru sale news: ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि बिड़ला के नेतृत्व वाला कंसोर्टियम RCB में एक बड़ी हिस्सेदारी हासिल करने के लिए तैयार है.

By: Shubahm Srivastava | Published: March 24, 2026 10:36:43 PM IST

RCB पर 17,000 करोड़ का दाव
RCB पर 17,000 करोड़ का दाव


RCB Sold Birla Consortium: एक बड़े घटनाक्रम में, जो IPL के मालिकाना हक के परिदृश्य को बदल सकता है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को आदित्य बिड़ला ग्रुप के नेतृत्व वाले एक कंसोर्टियम को बेचा जाने वाला है. मंगलवार शाम को सामने आई रिपोर्टों के अनुसार, यह डील लगभग $1.8 बिलियन (लगभग ₹17,000 करोड़) की है, जो IPL फ्रेंचाइजी के बढ़ते मूल्यांकन को दर्शाता है.

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ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि बिड़ला के नेतृत्व वाला कंसोर्टियम RCB में एक बड़ी हिस्सेदारी हासिल करने के लिए तैयार है, जो लीग के इतिहास में मालिकाना हक के सबसे बड़े सौदों में से एक होगा. 

बिड़ला की हुई RCB!

इस घटनाक्रम को और तब बल मिला जब उद्योगपति हर्ष गोयनका ने 24 मार्च की शाम को X (पहले ट्विटर) पर एक छोटा सा अपडेट साझा करते हुए लिखा: “RCB बिड़ला को बेच दी गई! बहुत बढ़िया कदम.” गोयनका का यह पोस्ट तेजी से वायरल हो गया, जिससे इस हाई-प्रोफाइल अधिग्रहण को लेकर चर्चा और तेज हो गई और चल रही रिपोर्टों को और अधिक विश्वसनीयता मिली.

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राजस्थान रॉयल्स को मिला नया मालिक

इससे पहले दिन में, एक समानांतर घटनाक्रम में, राजस्थान रॉयल्स को भी कथित तौर पर अमेरिका स्थित एक कंसोर्टियम को बेच दिया गया था. इस कंसोर्टियम का नेतृत्व उद्यमी काल सोमानी कर रहे थे और यह सौदा $1.63 बिलियन (₹15,680 करोड़) का था, जो IPL के इतिहास में मालिकाना हक का अब तक का सबसे बड़ा सौदा था. यदि RCB के $1.8 बिलियन के सौदे की पुष्टि हो जाती है, तो यह राजस्थान रॉयल्स के सौदे को पीछे छोड़कर IPL के इतिहास में सबसे बड़ा फ्रेंचाइजी सौदा बन जाएगा.

कहा जा रहा है कि इस कंसोर्टियम में वॉलमार्ट परिवार के रॉब वाल्टन और हैम्प परिवार के सदस्य जैसे प्रमुख वैश्विक निवेशक शामिल हैं. हैम्प परिवार फोर्ड मोटर कंपनी के साथ अपने जुड़ाव के लिए जाना जाता है.

कब मिलेगा मालिकाना हक?

दोनों टीमों के मालिकाना हक का हस्तांतरण IPL 2026 सीज़न के समापन के बाद प्रभावी होने की उम्मीद है, और जल्द ही इसकी औपचारिक घोषणा होने की संभावना है. RCB लीग की सबसे मूल्यवान टीमों में से एक बनी हुई है. इसे एक विशाल प्रशंसक आधार, लगातार ब्रांड उपस्थिति और विभिन्न प्लेटफॉर्म पर उच्च जुड़ाव का समर्थन प्राप्त है. इन कारकों ने फ्रेंचाइजी को इतना उच्च मूल्यांकन दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.

IPL इतिहास की सबसे बड़ी डील!

IPL के मालिकाना हक में आदित्य बिड़ला ग्रुप का संभावित प्रवेश भारत के सबसे बड़े समूहों में से एक के लिए खेल और मनोरंजन के क्षेत्र में एक रणनीतिक विस्तार का संकेत है, क्योंकि यह क्रिकेट की विशाल पहुंच और व्यावसायिक पारिस्थितिकी तंत्र का लाभ उठाना चाहता है. हालांकि इसमें शामिल पक्षों की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ब्लूमबर्ग द्वारा बताई गई $1.8 बिलियन (₹17,000 करोड़) की यह डील, IPL के कारोबारी इतिहास के सबसे अहम पलों में से एक बन गई है.

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Tags: IPL 2026IPL franchise valuation 2026RCBRCB sold Birla consortiumRoyal Challengers Bengaluru sale news
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