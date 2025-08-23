Virat Kohli IPL Retirement: तो इस दिन IPL से संन्यास ले लेंगे विराट कोहली! RCB के खिलाड़ी ने किया चौंकाने वाला खुलासा

Virat Kohli IPL Retirement: विराट कोहली ने हाल ही में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। इससे पहले उन्होंने टी20 अंतरराष्ट्रीय फॉर्मेट को भी अलविदा कह दिया था। अब वह सिर्फ वनडे फॉर्मेट और इंडियन प्रीमियर लीग में ही खेलते नजर आ सकते हैं। विराट कोहली आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (आरसीबी) के लिए खेलते हैं। आईपीएल 2025 के दौरान विराट कोहली ने अपने साथियों से एक बड़ी बात कही थी। उन्होंने आईपीएल छोड़ने की भी बात कही थी। आरसीबी के क्रिकेटर स्वास्तिक चिकारा ने इस बात का खुलासा किया है।

विराट कोहली ने क्या कहा?

रेवस्पोर्ट्स को दिए इंटरव्यू में आरसीबी के लिए खेलने वाले स्वास्तिक चिकारा ने बताया कि आईपीएल 2025 के दौरान विराट भैया ने कहा था कि मैं तब तक क्रिकेट खेलूंगा जब तक पूरी तरह फिट हूँ। मैं इम्पैक्ट प्लेयर की तरह नहीं खेलूंगा। मैं शेर की तरह खेलूंगा। मैं पूरे 20 ओवर फील्डिंग करूंगा और फिर बल्लेबाजी करने आऊंगा। जिस दिन मैं इम्पैक्ट प्लेयर की तरह खेलूंगा, उस दिन क्रिकेट को अलविदा कह दूंगा।

विराट कोहली ने 2025 के सीजन मे 600 से ज़्यादा रन बनाए। आईपीएल 2025 में भी कोहली ने शानदार प्रदर्शन किया और अपनी टीम को पहली बार ट्रॉफी जिताई। उन्होंने इस सीज़न में 15 मैचों में 54.75 की औसत से 657 रन बनाए और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर नाबाद 73 रन रहा। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने 18 साल में पहली बार आईपीएल ट्रॉफी जीती।

इम्पैक्ट खिलाड़ी नियम कब शुरू हुआ?

आईपीएल में में इम्पैक्ट खिलाड़ी नियम 2023 में लागू हुआ। था इस नियम के अनुसार, टीम 5 खिलाड़ियों को विकल्प के तौर पर चुनती है। इन्हें प्लेइंग 11 में शामिल नहीं किया जाता, लेकिन अगर टीम चाहे तो मैच के दौरान किसी भी समय इन पाँच विकल्प खिलाड़ियों में से किसी एक को अपने प्लेइंग 11 खिलाड़ी से बदल सकती है। वह गेंदबाज़, बल्लेबाज़ या क्षेत्ररक्षक हो सकता है।

