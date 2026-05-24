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RCB को लगा तगड़ा झटका! Qualifier-1 से ठीक पहले भारत छोड़ स्वदेश लौटा यह धाकड़ बल्लेबाज

Qualifier-1 से ठीक पहले RCB को लगा तगड़ा झटका! चोट के कारण अचानक भारत छोड़ स्वदेश लौटा टीम का यह धाकड़ खिलाड़ी. जानिए अब कौन संभालेगा कमान.

By: Shivani Singh | Published: May 24, 2026 8:30:47 AM IST

RCB को लगा तगड़ा झटका! Qualifier-1 से ठीक पहले भारत छोड़ स्वदेश लौटा यह धाकड़ बल्लेबाज


Jacob Bethell rulled out: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को क्वालिफायर-1 से ठीक पहले जोरदार झटका लगा है. टीम के स्टार इंग्लिश खिलाड़ी जैकब बेथेल चोट के कारण आईपीएल 2026 से बाहर हो गए हैं और अब वे वापस इंग्लैंड लौटेंगे. पंजाब किंग्स के खिलाफ खेले गए मैच के दौरान बेथेल की उंगली में चोट लग गई थी. अब वह मंगलवार को गुजरात टाइटंस के खिलाफ होने वाले नॉकआउट मुकाबले में टीम का हिस्सा नहीं होंगे. इंग्लैंड लौटने के बाद वहां की मेडिकल टीम बेथेल की जांच करेगी ताकि 4 जून से न्यूजीलैंड के खिलाफ शुरू होने वाली टेस्ट सीरीज के लिए उनकी फिटनेस का अंदाजा लगाया जा सके.

आरसीबी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इसकी जानकारी देते हुए लिखा, ‘पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच के दौरान जैकब बेथेल के बाएं हाथ की अनामिका (ring finger) में चोट लग गई थी. न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले उनकी फिटनेस की जांच के लिए वह वापस इंग्लैंड लौट रहे हैं.’

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इसके तुरंत बाद इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) ने भी इस खबर की पुष्टि की. ECB ने अपने बयान में कहा, ‘रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ आपसी सहमति के बाद यह तय हुआ है कि टॉप-ऑर्डर बल्लेबाज जैकब बेथेल चोट के कारण यूके वापस आएंगे. इंग्लैंड की मेडिकल टीम लॉर्ड्स में 4 जून से शुरू होने वाले पहले टेस्ट मैच के लिए उनकी उपलब्धता पर फैसला करेगी.’

फ्लॉप रहा आईपीएल सफर

आपको बता दें कि जैकब बेथेल को आरसीबी के नियमित ओपनर फिल साल्ट के चोटिल होने के बाद टीम में शामिल किया गया था. हालांकि बेथेल इस मौके का कुछ खास फायदा नहीं उठा पाए और चोटिल होने से पहले खेले 7 मैचों में केवल 96 रन ही बना सके.

बेथेल को लेकर आपस में भिड़ गए थे कुक और पीटरसन

दिलचस्प बात यह है कि इस महीने की शुरुआत में जैकब बेथेल बिना कुछ बोले ही इंग्लैंड के दो दिग्गज बल्लेबाजों, एलेस्टेयर कुक और केविन पीटरसन की आपसी बहस का जरिया बन गए थे और इस विवाद की वजह भी आईपीएल ही था.

टूर्नामेंट के शुरुआती हफ्तों में जब यह युवा बल्लेबाज आरसीबी की बेंच पर बैठा हुआ था तब पूर्व कप्तान एलेस्टेयर कुक ने सलाह दी थी कि बेथेल को आईपीएल छोड़कर स्वदेश लौट जाना चाहिए. कुक का मानना था कि बेथेल को काउंटी क्रिकेट खेलना चाहिए ताकि वे इंग्लैंड की टेस्ट टीम के लिए खुद को बेहतर तरीके से तैयार कर सकें. बता दें कि बेथेल ने एशेज सीरीज के दौरान सिडनी टेस्ट में शानदार शतक जड़ा था जो इंग्लैंड का आखिरी टेस्ट मैच भी था.

कुक के इस बयान पर केविन पीटरसन भड़क गए. पीटरसन ने पलटवार करते हुए कहा कि भले ही बेथेल को प्लेइंग इलेवन में मौका न मिल रहा हो लेकिन दुनिया के सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करने से उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. हालांकि,  इस विवाद के बाद बेथेल को  कुछ मैचों में खेलने का मौका मिल गया.

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