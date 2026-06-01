Home > क्रिकेट > जश्न या गुंडागर्दी? RCB की जीत के जनता के लिए बनी सिरदर्द, फैंस ने सड़क पर किया हंगामा, देखें वीडियो

जश्न या गुंडागर्दी? RCB की जीत के जनता के लिए बनी सिरदर्द, फैंस ने सड़क पर किया हंगामा, देखें वीडियो

RCB Fans Ruckus: IPL 2026 के फाइनल में बेंगलुरु की जीत के बाद आरसीबी फैंस ने जश्न मनाते हुए अपना होश खो दिया. आंध्र प्रदेश में कई जगहों पर आरसीबी के उपद्रवी फैंस ने जमकर उत्पात मचाया. देखें वीडियो...

By: Ankush Upadhayay | Published: June 1, 2026 11:38:31 AM IST

जीत के जश्न में RCB फैंस ने सड़क पर जमकर मचाया उत्पात.
जीत के जश्न में RCB फैंस ने सड़क पर जमकर मचाया उत्पात.


RCB Fans Ruckus: IPL 2026 के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की जीत के बाद देश के कई शहरों में जश्न का माहौल बन गया. बेंगलुरु-हैदराबाद समेत कई शहरों में आरसीबी फैंस ने जीत का जश्न मनाया, लेकिन कुछ लोगों ने हदें पार कर दीं. 31 मई की रात को जीत के जश्न में कुछ खिलाड़ियों ने अपना आपा खो दिया और सड़क पर जमकर उत्पात मचाया. सोशल मीडिया पर आंध्र प्रदेश से कई वीडियो सामने आए हैं, जिसमें आरसीबी फैंस उत्पात मचाते नजर आ रहे हैं.

आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले में आरसीबी फैंस ने सड़क पर जमकर हंगामा किया. सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ उपद्रवी फैंस ने सड़क से गुजर रही एक प्राइवेट बस पर भी हमला कर दिया. उन्होंने बस पर पत्थर फेंके और तोड़फोड़ मचाई. इससे बस के सभी कई सारे शीशे टूट गए, जिससे यात्री काफी घबरा गए. मौके पर पहुंची पुलिस ने मुश्किल से उपद्रवी फैंस को काबू किया.

You Might Be Interested In

आरसीबी फैंस की शर्मनाक हरकत

आरसीबी ने रविवार (31 मई) की रात को अहमदाबाद में खेले गए फाइनल में गुजरात टाइटंस को हराकर दूसरी बार ट्रॉफी पर कब्जा जमाया. इस जीत के बाद आरसीबी फैंस ने कुरनूल जिले में जमकर हंगामा किया. कुछ फैंस ने आधी रात को बीच सड़क पर तोड़फोड़ की, जिससे हालात बिगड़ने लगी. इतना ही नहीं, बेंगलुरु की जीत के आरसीबी फैंस हाथ में झंडे और पोस्टर लेकर सड़कों पर उतर आए. इस दौरान सड़क पर ट्रैफिक जाम भी हो गया, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी. इससे वहां पर अफरातफरी का माहौल बन गया. इसको लेकर सोशल मीडिया पर जमकर आरसीबी फैंस की आलोचना की जा रही है.

कई जगहों से सामने आए वीडियो

आंध्र प्रदेश में सिर्फ कुरनूल जिले में ही नहीं, बल्कि अन्य कई जगहों पर भी आरसीबी फैंस ने उत्पात मचाया है. सोशल मीडिया पर कई जगहों से लगातार वीडियो सामने आ रहे हैं, जिसमें फैंस हंगामा करते दिखाई दे रहे हैं. इसकी सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और उपद्रवियों को काबू किया. पुलिस ने करीब एक घंटे में हालात पर काबू पाया. पुलिस का कहना है कि जीत का जश्न मनाना ठीक है, लेकिन इस तरह से आम जनता को परेशान करना स्वीकार नहीं किया जा सकता है. पुलिस ने साफ कहा है कि सड़क पर तोड़फोड़ करने वाले लोगों की सीसीटीवी के जरिए पहचान जाएगी, जिसके बाद उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी.

Tags: IPL 2026 FinalRCB Fansviral video
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

दुनिया का सबसे मोटा शहर? जानें इसका नाम यहां…

June 1, 2026

कब्ज को कहें Tata Bye.. बस इन 5 सब्जियों का...

June 1, 2026

मटके में भी गर्म हो रहा है पानी? अपनाएं ये...

May 31, 2026

वीकेंड पर देखें ये संस्पेंस-थ्रिलर फिल्में

May 31, 2026

मोरपंख लिए कातिलाना अंदाज में दिखीं ऐश्वर्या शर्मा, तस्वीरें हुईं...

May 31, 2026

‘तारक मेहता’ के सेट पर इस एक्ट्रेस को जबरन पहनाई...

May 31, 2026
जश्न या गुंडागर्दी? RCB की जीत के जनता के लिए बनी सिरदर्द, फैंस ने सड़क पर किया हंगामा, देखें वीडियो

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

जश्न या गुंडागर्दी? RCB की जीत के जनता के लिए बनी सिरदर्द, फैंस ने सड़क पर किया हंगामा, देखें वीडियो
जश्न या गुंडागर्दी? RCB की जीत के जनता के लिए बनी सिरदर्द, फैंस ने सड़क पर किया हंगामा, देखें वीडियो
जश्न या गुंडागर्दी? RCB की जीत के जनता के लिए बनी सिरदर्द, फैंस ने सड़क पर किया हंगामा, देखें वीडियो
जश्न या गुंडागर्दी? RCB की जीत के जनता के लिए बनी सिरदर्द, फैंस ने सड़क पर किया हंगामा, देखें वीडियो