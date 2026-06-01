जश्न या गुंडागर्दी? RCB की जीत के जनता के लिए बनी सिरदर्द, फैंस ने सड़क पर किया हंगामा, देखें वीडियो

RCB Fans Ruckus: IPL 2026 के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की जीत के बाद देश के कई शहरों में जश्न का माहौल बन गया. बेंगलुरु-हैदराबाद समेत कई शहरों में आरसीबी फैंस ने जीत का जश्न मनाया, लेकिन कुछ लोगों ने हदें पार कर दीं. 31 मई की रात को जीत के जश्न में कुछ खिलाड़ियों ने अपना आपा खो दिया और सड़क पर जमकर उत्पात मचाया. सोशल मीडिया पर आंध्र प्रदेश से कई वीडियो सामने आए हैं, जिसमें आरसीबी फैंस उत्पात मचाते नजर आ रहे हैं.

आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले में आरसीबी फैंस ने सड़क पर जमकर हंगामा किया. सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ उपद्रवी फैंस ने सड़क से गुजर रही एक प्राइवेट बस पर भी हमला कर दिया. उन्होंने बस पर पत्थर फेंके और तोड़फोड़ मचाई. इससे बस के सभी कई सारे शीशे टूट गए, जिससे यात्री काफी घबरा गए. मौके पर पहुंची पुलिस ने मुश्किल से उपद्रवी फैंस को काबू किया.

आरसीबी फैंस की शर्मनाक हरकत

आरसीबी ने रविवार (31 मई) की रात को अहमदाबाद में खेले गए फाइनल में गुजरात टाइटंस को हराकर दूसरी बार ट्रॉफी पर कब्जा जमाया. इस जीत के बाद आरसीबी फैंस ने कुरनूल जिले में जमकर हंगामा किया. कुछ फैंस ने आधी रात को बीच सड़क पर तोड़फोड़ की, जिससे हालात बिगड़ने लगी. इतना ही नहीं, बेंगलुरु की जीत के आरसीबी फैंस हाथ में झंडे और पोस्टर लेकर सड़कों पर उतर आए. इस दौरान सड़क पर ट्रैफिक जाम भी हो गया, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी. इससे वहां पर अफरातफरी का माहौल बन गया. इसको लेकर सोशल मीडिया पर जमकर आरसीबी फैंस की आलोचना की जा रही है.

Congratulations on winning the trophy. Now it’s time to win some class and civic sense too. Champions on the field, chhapris on the streets 😭 pic.twitter.com/2Uc9KKzLbk — Gagan🇮🇳 (@1no_aalsi_) June 1, 2026

कई जगहों से सामने आए वीडियो

आंध्र प्रदेश में सिर्फ कुरनूल जिले में ही नहीं, बल्कि अन्य कई जगहों पर भी आरसीबी फैंस ने उत्पात मचाया है. सोशल मीडिया पर कई जगहों से लगातार वीडियो सामने आ रहे हैं, जिसमें फैंस हंगामा करते दिखाई दे रहे हैं. इसकी सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और उपद्रवियों को काबू किया. पुलिस ने करीब एक घंटे में हालात पर काबू पाया. पुलिस का कहना है कि जीत का जश्न मनाना ठीक है, लेकिन इस तरह से आम जनता को परेशान करना स्वीकार नहीं किया जा सकता है. पुलिस ने साफ कहा है कि सड़क पर तोड़फोड़ करने वाले लोगों की सीसीटीवी के जरिए पहचान जाएगी, जिसके बाद उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी.