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RCB ने फिर रचा इतिहास, 28000 करोड़ से ज्यादा की ब्रांड वैल्यू वाली टीम बनी, 10% से ज्यादा का इजाफा

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) ने नया इतिहास रचते हुए 312 मिलियन डॉलर की ब्रांड वैल्यू हासिल कर ली है. हाउलिहान लोकी की 2026 रिपोर्ट के मुताबिक आरसीबी 300 मिलियन डॉलर का आंकड़ा पार करने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम बन गई है.

By: Satyam Sengar | Published: July 30, 2026 12:44:30 PM IST

आरसीबी की ब्रांड वैल्यू 28000 करोड़ से ज्यादा.
आरसीबी की ब्रांड वैल्यू 28000 करोड़ से ज्यादा.


रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) ने मैदान के बाहर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है. ग्लोबल इनवेस्टमेंट बैंक हाउलिहान लोकी की 2026 ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट के अनुसार, आरसीबी 300 मिलियन डॉलर (28000 करोड़ से ज्यादा) की ब्रांड वैल्यू का आंकड़ा पार करने वाली पहली आईपीएल फ्रेंचाइजी और दुनिया की पहली क्रिकेट टीम बन गई है. रिपोर्ट के मुताबिक, 2025 में आरसीबी की ब्रांड वैल्यू 269 मिलियन डॉलर थी, जो 2026 में बढ़कर 312 मिलियन डॉलर हो गई. इस बढ़ोतरी के साथ आरसीबी ने आईपीएल की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी का स्थान भी बरकरार रखा है.
 
रिपोर्ट में इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) की तेजी से बढ़ती कारोबारी ताकत का भी जिक्र किया गया है. आईपीएल की कुल बिजनेस एंटरप्राइज वैल्यू 11.4 प्रतिशत बढ़कर 20.6 बिलियन डॉलर पहुंच गई है. वहीं लीग की स्टैंडअलोन ब्रांड वैल्यू 10.3 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 4.3 बिलियन डॉलर हो गई. साल 2023 के बाद से आईपीएल की ब्रांड वैल्यू में 1.1 बिलियन डॉलर से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो इसकी वैश्विक लोकप्रियता और व्यावसायिक सफलता को दिखाती है.
 
मुंबई इंडियंस और केकेआर भी टॉप में शामिल
फ्रेंचाइजी रैंकिंग में पांच बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस 264 मिलियन डॉलर की ब्रांड वैल्यू के साथ दूसरे स्थान पर रही. इसके बाद तीन बार की चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स 245 मिलियन डॉलर की ब्रांड वैल्यू के साथ तीसरे स्थान पर पहुंच गई, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स 244 मिलियन डॉलर के साथ चौथे नंबर पर रही. रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि आरसीबी का अधिग्रहण ब्लैकस्टोन, बोल्ट वेंचर्स, आदित्य बिड़ला ग्रुप और टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के कंसोर्टियम ने करीब 1.78 बिलियन डॉलर के वैल्यूएशन पर किया. वहीं राजस्थान रॉयल्स का स्वामित्व भी 1.65 बिलियन डॉलर के वैल्यूएशन पर बदला.
 
डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी बढ़ी आईपीएल की पहुंच
रिपोर्ट के अनुसार, आधिकारिक प्रसारक जियोस्टार के आंकड़ों में 2026 का आईपीएल सीजन 1.06 बिलियन स्क्रीन तक पहुंचा. साथ ही पिछले सीजन की तुलना में कुल दर्शकों की संख्या में 7 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई. पंजाब किंग्स के सह-मालिक नेस वाडिया ने कहा कि उन्हें हमेशा विश्वास था कि आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी खेल लीगों में शामिल होगा, लेकिन इतनी तेजी से यह मुकाम हासिल करेगा, इसकी उम्मीद नहीं थी. उन्होंने बताया कि 2008 में पंजाब किंग्स की वैल्यू 76 मिलियन डॉलर थी, जो अब बढ़कर 158 मिलियन डॉलर हो गई है.

Tags: RCBRoyal Challengers Bangalore
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