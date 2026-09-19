वेस्टइंडीज सीरीज में जडेजा के लिए बड़ा मौका, अक्षर-सुंदर की गैरमौजूदगी का उठाना होगा फायदा…

भारतीय टीम के अनुभवी ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा की वनडे टीम में वापसी हो गई है. भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज 27 सितंबर से तिरुवनंतपुरम में शुरू होगी. जडेजा को अफगानिस्तान और इंग्लैंड के खिलाफ पिछली दो वनडे सीरीज के लिए टीम में जगह नहीं मिली थी. अब अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर की गैरमौजूदगी में उन्हें फिर से टीम में शामिल किया गया है. दोनों खिलाड़ी 2026 एशियन गेम्स के लिए भारत की टी20 टीम का हिस्सा हैं.

जडेजा के पास वनडे क्रिकेट में 200 से ज्यादा विकेट हैं और वह टीम के सबसे अनुभवी खिलाड़ियों में शामिल हैं. पूर्व भारतीय बल्लेबाज आकाश चोपड़ा का मानना है कि जडेजा को वेस्टइंडीज के खिलाफ मिली इस वापसी का पूरा फायदा उठाना होगा. चोपड़ा के मुताबिक, जडेजा को गेंद और बल्ले दोनों से प्रभाव छोड़ना जरूरी होगा. उनकी फील्डिंग पहले से ही मजबूत पक्ष रही है, लेकिन सेलेक्शन को सही साबित करने के लिए उन्हें विकेट भी लेने होंगे.

जडेजा के सामने बड़ी चुनौती

आकाश चोपड़ा ने जडेजा, अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर के बीच प्रतिस्पर्धा का भी जिक्र किया. तीनों खिलाड़ी स्पिन गेंदबाजी के साथ बल्लेबाजी करने की क्षमता रखते हैं. चोपड़ा ने कहा कि दक्षिण अफ्रीका में होने वाले विश्व कप के लिए भारत इन तीनों खिलाड़ियों को टीम में शामिल नहीं कर पाएगा. ऐसे में जडेजा के लिए हर मौका अहम है. उन्होंने कहा कि जडेजा को मिले अवसर को दोनों हाथों से पकड़ना होगा.

रोहित-कोहली से भी बड़ी उम्मीदें

चोपड़ा ने रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेकर भी अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि विश्व कप अब करीब एक साल दूर है और दोनों अनुभवी बल्लेबाज अगर लय में आते हैं तो रन बनाकर मैच जिताने में अहम भूमिका निभा सकते हैं. वहीं, पूर्व भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज पार्थिव पटेल ने भी सेलेक्टर्स की तारीफ की. उन्होंने कहा कि एशियन गेम्स के कारण कई खिलाड़ियों की गैरमौजूदगी के बावजूद अच्छी टीम चुनी गई है. उन्होंने केएल राहुल को श्रेयस अय्यर की जगह उपकप्तान बनाए जाने और ध्रुव जुरेल के सेलेक्शन को भी महत्वपूर्ण बताया.