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IND vs WI: रवींद्र जडेजा के पास इतिहास रचने का मौका, 1 विकेट लेते ही बनाएंगे बड़ा रिकॉर्ड

भारत और वेस्टइंडीज के बीच 27 सितंबर से शुरू होने वाली वनडे सीरीज में रवींद्र जडेजा के पास बड़ा रिकॉर्ड बनाने का मौका है. जडेजा और कर्टनी वॉल्श दोनों के नाम भारत-वेस्टइंडीज वनडे मुकाबलों में 44-44 विकेट हैं. जडेजा एक विकेट लेते ही वॉल्श को पीछे छोड़ देंगे.

By: Satyam Sengar | Published: September 24, 2026 8:03:28 PM IST

रवींद्र जडेजा करेंगे बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम.
रवींद्र जडेजा करेंगे बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम.


भारत और वेस्टइंडीज के बीच 27 सितंबर से तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी. इस मुकाबले में भारतीय टीम के अनुभवी ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा पर भी नजरें रहेंगी. लंबे समय से वनडे टीम से दूर रहने के बाद वह एक बार फिर 50 ओवर के क्रिकेट में उतरने के लिए तैयार हैं. जडेजा ने भारत के लिए अपना पिछला वनडे मैच जनवरी 2026 में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था. अब उनके लिए यह सीरीज अपनी उपयोगिता दिखाने और 2027 वनडे वर्ल्ड कप की टीम में जगह के लिए दावेदारी मजबूत करने का मौका है.

जडेजा के लिए इस सीरीज की शुरुआत ही खास हो सकती है. दरअसल, उनके पास भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले गए वनडे मुकाबलों में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज बनने का मौका है. अभी इस रिकॉर्ड पर जडेजा के साथ कर्टनी वॉल्श का भी नाम दर्ज है. दोनों गेंदबाजों ने एक-दूसरे की टीम के खिलाफ 44-44 विकेट हासिल किए हैं. ऐसे में सीरीज के दौरान जडेजा के खाते में एक और विकेट जुड़ते ही वह वॉल्श से आगे निकल जाएंगे.

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कर्टनी वॉल्श का रिकॉर्ड टूटने से एक कदम दूर
जडेजा ने वेस्टइंडीज के खिलाफ अब तक 32 वनडे मैचों में गेंदबाजी की है और 44 बल्लेबाजों को आउट किया है. उनका इस टीम के खिलाफ सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 5 विकेट लेकर 36 रन देना रहा है. वहीं, कर्टनी वॉल्श ने भारत के खिलाफ 1985 से 1999 के बीच 38 वनडे खेले थे. इस दौरान उन्होंने भी 44 विकेट अपने नाम किए और उनका बेस्ट प्रदर्शन 4/16 रहा. यानी जडेजा को रिकॉर्ड अपने नाम करने के लिए सिर्फ एक विकेट की जरूरत है.

इस खास लिस्ट में चार भारतीयों की मौजूदगी
भारत और वेस्टइंडीज के बीच वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा देखने को मिलता है. जडेजा और वॉल्श के बाद कपिल देव 43 विकेट के साथ मौजूद हैं. उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ 42 वनडे खेले थे. अनिल कुंबले ने 26 मुकाबलों में 41 विकेट चटकाए हैं. वहीं, मोहम्मद शमी के नाम 18 मैचों में 37 विकेट हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4/16 रहा है. अब आगामी सीरीज में जडेजा के पास इस आंकड़े को पीछे छोड़कर रिकॉर्ड अपने नाम करने का मौका होगा.

Tags: India vs West Indiesravindra jadeja
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