Ranji Trophy 2026-27: पुराने अवतार में लौटे रविंद्र जडेजा! रणजी ट्रॉफी के पहले मैच में ठोकी सेंचुरी, सौराष्ट्र के लिए दिखाया दम

Ravindra Jadeja Century in Ranji Trophy: भारतीय एक बार फिर पुराने अंदाज में वापस आ गए हैं. उन्होंने रणजी ट्रॉफी 2026-27 के मैच में सौराष्ट्र की ओर से खेलते हुए शतक लगा दिया है. जडेजा ने सौराष्ट्र के लिए खेलते हुए छत्तीसगढ़ के खिलाफ शतक लगाया. यह उनके फर्स्ट क्लास करियर का 16वां शतक है.

रविंद्र जडेजा ने मैच के दूसरे दिन 205 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया. इसके बाद 209 गेंदों पर 102 रन बनाकर आउट हो गए. इस पारी के दौरान जडेजा के बल्ले से 7 चौके आए. यह मुकाबला राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में खेला जा रहा है, जो 11 अक्टूबर से शुरू हुआ है.

जडेजा ने किया जडेजा को आउट!

इस मुकाबले में भारतीय स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) को उनके ही साथी खिलाड़ी ने आउट किया. दरअसल, छत्तीसगढ़ की ओर से खेल रहे धर्मेंद्रसिंह जडेजा ने ही रविंद्र जडेजा का विकेट लिया. धर्मेंद्रसिंह जडेजा भी पहले सौराष्ट्र के लिए ही खेला करते थे. हालांकि अब वो छत्तीसगढ़ के लिए खेल रहे हैं.

टीम इंडिया के लिए अच्छी खबर

रविंद्र जडेजा का फॉर्म में वापस आना भारतीय टीम के लिए अच्छी खबर है. दरअसल, जडेजा भारतीय टेस्ट टीम का अहम हिस्सा हैं, जो पिछले कुछ समय बल्लेबाजी में संघर्ष कर रहे थे. हालांकि अब वो फॉर्म में वापस आ गए हैं, जिससे उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया है. बता दें कि अगले महीने भारतीय टीम न्यूजीलैंड में कीवी टीम के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलेगी, जो काफी अहम होने वाली है. इस सीरीज में रविंद्र जडेजा टीम इंडिया के लिए अहम खिलाड़ी होंगे.

मैच का क्या हाल?

मैच की बात करें, तो सौराष्ट और छत्तीसगढ़ के बीच राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में रणजी ट्ऱॉफी का मैच खेला जा रहा है. इस मैच में सौराष्ट्र की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 392 रन बनाए. मैच के दूसरे दिन पहले सेशन में सौराष्ट्र की टीम ऑलआउट हो गई. सौराष्ट्र की ओर से रविंद्र जडेजा ने 102 रन बनाए. उनके अलावा प्रेरक मांकड़ ने भी 129 रनों की शानदार पारी खेली. इसके दम पर सौराष्ट्र ने पहली पारी में 392 रन बनाए. अब छत्तीसगढ़ की टीम अपनी पहली पारी खेल रही है.