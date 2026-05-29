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चोट थी या कोई चाल? IPL इतिहास में पहली बार, प्लेऑफ में रिटायर्ड हर्ट होने वाले पहले खिलाड़ी बने रवींद्र जडेजा

Ravindra Jadeja retired hurt: IPL प्लेऑफ के इतिहास में रिटायर्ड हर्ट होने वाले पहले बल्लेबाज बने रवींद्र जडेजा. लेकिन क्या यह सिर्फ चोट थी या राजस्थान का कोई बड़ा दांव? जानिए.

By: Shivani Singh | Published: May 29, 2026 9:57:59 PM IST

IPL प्लेऑफ के इतिहास में रिटायर्ड हर्ट होने वाले पहले बल्लेबाज बने रवींद्र जडेजा!
IPL प्लेऑफ के इतिहास में रिटायर्ड हर्ट होने वाले पहले बल्लेबाज बने रवींद्र जडेजा!


IPL 2026 के क्वालीफायर-2 मुकाबले से राजस्थान रॉयल्स (RR) के फैंस के लिए एक ऐसी खबर आई जिसने मैच के दौरान हर किसी की सांसें अटका दीं. गुजरात टाइटंस (GT) के खिलाफ न्यू चंडीगढ़ में खेले जा रहे इस नॉकआउट मुकाबले में टीम के अनुभवी ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा को बैटिंग के दौरान अचानक मैदान छोड़कर बाहर जाना पड़ा. रवींद्र जडेजा IPL के इतिहास में पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं, जो प्लेऑफ़ मैच की किसी पारी के बीच में ही ‘रिटायर्ड आउट’ हो गए.

जडेजा का मास्टरस्ट्रोक

मैच में पहले बल्लेबाजी करने उतरी राजस्थान रॉयल्स की शुरुआत बेहद खराब रही. सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल महज 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, वहीं ध्रुव जुरेल भी सिर्फ 7 रन ही बना सके. दो विकेट जल्दी गिर जाने के बाद टीम मैनेजमेंट ने एक बड़ा दांव खेला और 37 वर्षीय अनुभवी रवींद्र जडेजा को नंबर-4 पर बल्लेबाजी के लिए प्रमोट किया. जडेजा ने इस फैसले को सही साबित करते हुए मैदान पर आते ही आक्रामक रुख अपनाया. उन्होंने युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी के साथ मिलकर पारी को संभाला और एक बेहद जरूरी साझेदारी खड़ी की. जडेजा क्रीज पर पूरी तरह सेट दिख रहे थे और 19 गेंदों में 34 रन बनाकर बेहद शानदार लय में बल्लेबाजी कर रहे थे.

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अचानक क्यों छोड़ना पड़ा मैदान?

आठवें ओवर के खत्म होने के बाद अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने राजस्थान के खेमे में खलबली मचा दी. जडेजा दर्द से परेशान दिखे और फिजियो को मैदान पर आना पड़ा. काफी देर तक चले ट्रीटमेंट के बाद भी जब आराम नहीं मिला, तो नौवें ओवर की शुरुआत से ठीक पहले जडेजा को ‘रिटायर हर्ट’ होकर मैदान से बाहर जाना पड़ा.

लाइव ब्रॉडकास्ट के दौरान मशहूर कमेंटेटर हर्षा भोगले ने इस सस्पेंस से पर्दा उठाया. भोगले ने बताया कि जडेजा की पुरानी ‘टेनिस एल्बो’ (कोहनी की चोट) एक बार फिर उभर आई है. दरअसल, जडेजा इस पूरे सीजन में इस चोट से जूझ रहे हैं और इसी वजह से वो पहले भी कुछ मैचों से बाहर रह चुके थे. गुजरात के खिलाफ इस बड़े मैच में अचानक यह दर्द दोबारा बढ़ गया. 

संकट में ‘गब्बर’ की तरह लौटे जडेजा

जडेजा के जाने के बाद राजस्थान की मुश्किलें और बढ़ गईं. कप्तान रियान पराग सिर्फ 11 रन बना सके, वहीं दासुन शनाका भी 3 रन बनाकर चलते बने। हालांकि, दूसरे छोर पर वैभव सूर्यवंशी चट्टान की तरह डटे रहे और उन्होंने 31 गेंदों में एक बेहतरीन अर्धशतक जड़ा.

जब जोफ्रा आर्चर के रूप में राजस्थान ने अपना पांचवां विकेट गंवाया, तब क्रीज पर असली ड्रामा देखने को मिला. टीम को मुश्किल में देख रवींद्र जडेजा ने अपनी चोट और दर्द की परवाह न करते हुए दोबारा मैदान पर उतरने का फैसला किया. वो अपने बाएं हाथ की कोहनी पर भारी-भरकम पट्टी (स्ट्रैप) बांधकर दोबारा बल्लेबाजी करने आए और वैभव सूर्यवंशी का साथ निभाया. भले ही वो पूरी तरह फिट नहीं दिख रहे थे, लेकिन उनका यह जज्बा राजस्थान रॉयल्स को इस करो या मरो वाले मुकाबले में एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुँचाया, वैभव जहां 47 गेंदों में 96 रनों की बेहतरीन पारी खेली हालाँकि वो एकबार फिर से शतक से चूक गए वहीं रविंद्र जडेजा फरेरा के साथ मिलकर राजस्थान को 214 रनों के सम्मानजनक स्कोर तक पहुँचाया. जडेजा ने 35 गेंदों में 45 रनों की पारी खेली जबकि फरेरा ने 11 गेंदों में 38 गेंदों की बेहद ही अहम और धुआंधार पारी खेली.

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