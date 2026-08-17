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IND vs SL: ‘सर’ जडेजा ने रचा इतिहास, टेस्ट में किया कपिल देव जैसा कारनामा, खास क्लब में एंट्री

Ravindra Jadeja Test Record: भारतीय ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने श्रीलंका के खिलाफ गॉल टेस्ट में बड़ा कीर्तिमान अपने नाम किया. वह दुनिया के सिर्फ चौथे ऐसे ऑलराउंडर बने, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 4,000 रन और 350 विकेट का डबल पूरा किया है.

By: Ankush Upadhayay | Published: August 17, 2026 5:33:35 PM IST

रविंद्र जडेजा ने टेस्ट क्रिकेट में रचा इतिहास.
रविंद्र जडेजा ने टेस्ट क्रिकेट में रचा इतिहास.


Ravindra Jadeja Test Record: भारतीय स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने इतिहास रच दिया है. श्रीलंका के खिलाफ गॉल टेस्ट में रविंद्र जडेजा बल्ले से फ्लॉप रहे, लेकिन फिर गेंद से अनोखा कारनामा कर दिखाया. जडेजा ने श्रीलंका की पहली पारी में 3 बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाया. रविंद्र जडेजा ने इस मैच में 2 विकेट लेते ही टेस्ट क्रिकेट में अपने 350 विकेट पूरे कर लिए. इसके साथ ही जडेजा विश्व के चुनिंदा ऑलराउंडर की लिस्ट में शामिल हो गए हैं, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 4,000 रन बनाने के साथ ही 350 विकेट लिए हैं. वह भारत के सिर्फ दूसरे ऑलराउंडर हैं, जिसने ये मुकाम हासिल किया है. इससे पहले पूर्व भारतीय कप्तान कपिल देव ने यह कारनामा किया था.

दिग्गजों के क्लब में जडेजा की एंट्री

रविंद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) से पहले सिर्फ 3 ही ऑलराउंडर टेस्ट क्रिकेट में 4,000 रन और 350 विकेट पूरा कर पाए थे. इस लिस्ट में कपिल देव, इंग्लैंड के इयान बॉथम और न्यूजीलैंड के डेनियल वेटोरी शामिल हैं. इस लिस्ट में कपिल देव सबसे आगे हैं, जिन्होंने 131 टेस्ट में 5,248 रन और 434 विकेट हासिल किए. इसके बाद दूसरे नंबर पर इंग्लैंड के इयान बॉथम हैं, जिनके नाम 102 टेस्ट में 5,200 रन और 383 विकेट दर्ज हैं. वहीं, डेनियल वेटोरी ने 113 टेस्ट मैचों में 4,531 रन और 362 विकेट लिए हैं. अब रविंद्र जडेजा भी इस लिस्ट में शामिल हो गए हैं. उन्होंने 90 टेस्ट मैच में ही  4,000 रन और 350 विकेट पूरा करने का कारनामा कर दिया.

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ऐसा करने वाले पहले भारतीय

ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने गॉल टेस्ट में कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम किए. वह टेस्ट क्रिकेट में 350 विकेट तक पहुंचने वाले भारत के पहले लेफ्ट आर्म स्पिन गेंदबाज बन गए हैं. इस लिस्ट में दूसरे लेफ्ट आर्म स्पिनर पूर्व भारतीय दिग्गज किशन सिंह बेदी हैं, जिन्होंने अपने टेस्ट करियर में 266 विकेट चटकाए थे. वहीं, ओवरऑल की बात करें, तो बतौर लेफ्ट आर्म स्पिनर सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट लेने का वर्ल्ड रिकॉर्ड रंगना हेराथ के नाम दर्ज हैं. उन्होंने टेस्ट में कुल 433 विकेट हासिल किए हैं. इस लिस्ट में रविंद्र जडेजा 350 विकेट के साथ तीसरे नंबर पर हैं.

ये भी पढ़ें: ऋषभ पंत खुद बर्बाद कर रहे अपना करियर? गॉल टेस्ट में दोहराई वही गलती, जिसके चलते छिनी थी उप-कप्तानी!

मैच का क्या हाल?

गॉल टेस्ट की बात करें, तो भारतीय टीम का पलड़ा काफी भारी दिखाई दे रहा है. भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पहली पारी में 462 रन बनाए हैं. भारत की ओर से देवदत्त पडिक्कल ने 167 रनों की पारी खेली. उनके अलावा केएल राहुल ने 82 और ध्रुव जुरेल ने 51 रन बनाए. इसके जवाब में उतरी श्रीलंकाई टीम तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक 284 के स्कोर पर सिमट गई. श्रीलंका की ओर से सोनल दिनुशा ने शानदार शतकीय पारी खेली, जबकि निरोशन डिकवेला ने 80 रन बनाए.

वहीं, भारत की ओर से मानव सुथार ने 4 विकेट और रविंद्र जडेजा ने 3 विकेट हासिल किए. इसके अलावा कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने 1-1 विकेट लिए. फिलहाल भारतीय टीम के पास 178 रनों की लीड है. मैच के चौथे दिन टीम इंडिया अपनी दूसरी पारी खेलने के लिए मैदान पर उतरेगी.

Tags: IND vs SLravindra jadeja
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