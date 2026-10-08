Ravindra Jadeja on BCCI Post: क्या एक्टिव खिलाड़ी बन सकते हैं मुख्य चयनकर्ता, भारतीय क्रिकेट टीम का चीफ सेलेक्टर बनने के लिए क्या है नियम?

Ravindra Jadeja on BCCI Post: अजीत अगरकर ने 2023 से तीन साल से ज्यादा समय तक भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता के तौर पर सफलतापूर्वक काम करने के बाद अब औपचारिक रूप से अपना कार्यकाल खत्म कर लिया है. इस पूर्व तेज गेंदबाज के पद छोड़ने के बाद कई उम्मीदवारों के नाम चर्चा में हैं. जब BCCI ने नए आवेदनों के लिए आधिकारिक तौर पर प्रक्रिया शुरू की तो भारत के स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा के रूप में एक अप्रत्याशित उम्मीदवार सामने आया.

दरअसल, जब बीसीसीआई ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर टीम इंडिया के मुख्य चयनकर्ता के खाली पद के लिए आधिकारिक आवेदन प्रक्रिया जारी की तो रवींद्र जडेजा ने मजाकिया अंदाज में जवाब देते हुए इस पद के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया के बारे में पूछा. उन्होंने BCCI की आधिकारिक पोस्ट पर जवाब दिया कि प्रक्रिया क्या है? हालांकि उनका जवाब साफ तौर पर मजाक में था, लेकिन इसने अगरकर के उत्तराधिकारी को लेकर चल रही जबरदस्त अटकलों के बीच कुछ हल्के-फुल्के पल जरूर दिए.

क्या रवींद्र जडेजा कर सकते हैं आवेदन?

BCCI के मौजूदा नियमों के अनुसार, हितों के टकराव (कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट) के नियमों के तहत, कोई भी सक्रिय क्रिकेटर किसी भी प्रशासनिक या चयन समिति के पद को संभालने के लिए पूरी तरह से अयोग्य है. मुख्य चयनकर्ता के पद के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति का क्रिकेट के सभी प्रारूपों से कम से कम 5 साल पहले संन्यास लेना जरूरी है, साथ ही उनके पास अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलने का अच्छा-खासा अनुभव भी होना चाहिए.

🚨BCCI invites applications for one position on the Men’s Selection Committee Details ▶️ https://t.co/9POlKGpzrt — BCCI (@BCCI) October 6, 2026







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जडेजा टेस्ट और वनडे खेल रहे हैं

रवींद्र जडेजा ने T20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद T20I से संन्यास ले लिया है, लेकिन वे अभी भी ODI और टेस्ट प्रारूपों में सक्रिय रूप से खेल रहे हैं और IPL में राजस्थान रॉयल्स का प्रतिनिधित्व भी कर रहे हैं. इसलिए वे जरूरी मानदंडों को पूरा करने से बहुत दूर हैं.

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