रवींद्र जडेजा का करियर खत्म? BCCI लगातार कर रहा नजरअंदाज, इस दिग्गज को देना चाहता है तवज्जो

भारतीय क्रिकेट टीम के अनुभवी ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा का वनडे करियर अब आखिरी दौर में पहुंचता दिखाई दे रहा है. एक रिपोर्ट के मुताबिक, सेलेक्शन कमिटी आगामी वनडे विश्व कप को ध्यान में रखते हुए अक्षर पटेल को टीम का हेड स्पिन गेंदबाजी ऑलराउंडर बनाने की तैयारी कर रही है. माना जा रहा है कि टीम मैनैजमेंट अब भविष्य की योजना के तहत युवा खिलाड़ियों पर अधिक भरोसा दिखाना चाहता है और इसी वजह से जडेजा की वापसी की संभावना लगातार कम होती जा रही है.

इंग्लैंड के खिलाफ बर्मिंघम में खेले गए पहले वनडे मुकाबले में अक्षर पटेल ने शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन कर अपनी दावेदारी और मजबूत कर दी. उन्होंने पहले गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट लेकर अपने वनडे करियर का शानदार प्रदर्शन किया. इसके बाद नाबाद अर्धशतक लगाकर भारत को छह विकेट से आसान जीत दिलाई. मौजूदा विदेशी दौरों में भारतीय टीम वॉशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल की जोड़ी पर भरोसा जता रही है, जबकि विशेषज्ञ स्पिनर कुलदीप यादव लगातार प्लेइंग इलेवन से बाहर हैं.

जडेजा की वापसी पर चयनकर्ताओं की अनदेखी

रिपोर्ट के अनुसार, चयनकर्ता अब रवींद्र जडेजा को वनडे टीम के पहले पसंदीदा स्पिन ऑलराउंडर के रूप में नहीं देख रहे हैं. टीम मैनेजमेंट ऐसे खिलाड़ी को प्राथमिकता देना चाहता है जो गेंदबाजी के साथ-साथ बल्लेबाजी में भी मजबूत योगदान देकर टॉप सात बल्लेबाजों में जगह बना सके. बीसीसीआई के एक सूत्र ने दावा किया कि जडेजा की सफेद गेंद क्रिकेट में गेंदबाजी पहले जैसी प्रभावी नहीं रही है. यही कारण था कि उन्हें चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में दुबई की स्पिन मददगार पिचों को ध्यान में रखकर मौका दिया गया था.

अक्षर पर भविष्य की जिम्मेदारी

सूत्र ने यह भी कहा कि रवींद्र जडेजा की पावर हिटिंग भी अब पहले जैसी नहीं रही है. हालांकि दक्षिण अफ्रीका में अक्षर पटेल का वनडे रिकॉर्ड बहुत प्रभावशाली नहीं है, लेकिन सेलेक्टर्स भविष्य को देखते हुए उन पर भरोसा जता रहे हैं. दूसरी ओर, न्यूजीलैंड के खिलाफ हालिया वनडे सीरीज में जडेजा केवल 43 रन बना सके और उनका प्रदर्शन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा. ऐसे में माना जा रहा है कि भारतीय टीम अब वनडे क्रिकेट में नई दिशा अपनाने के लिए अक्षर पटेल को लंबी जिम्मेदारी सौंपने की तैयारी में है.