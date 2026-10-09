रणजी ट्रॉफी में वापसी करेंगे रवींद्र जडेजा, सौराष्ट्र की टीम में मिली जगह, 11 अक्टूबर को पहला मुकाबला

भारतीय ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा रणजी ट्रॉफी 2026-27 में खेलते नजर आएंगे; उन्हें छत्तीसगढ़ के खिलाफ पहले मैच के लिए सौराष्ट्र की 16 सदस्यीय टीम में शामिल किया गया है. टीम की कप्तानी जयदेव उनादकट करेंगे, जिन्होंने अपनी अगुआई में सौराष्ट्र को दो बार रणजी ट्रॉफी का चैंपियन बनाया है. जडेजा हाल ही में वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में खेले थे, जिसमें भारत ने 2-1 से जीत दर्ज की थी; जडेजा ने सीरीज के दो मैचों में दो विकेट लिए थे, लेकिन उन्हें बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला.

जडेजा के रणजी ट्रॉफी में खेलने से उन्हें लाल गेंद से क्रिकेट खेलने का अभ्यास मिलेगा; इससे वह अगले महीने न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली दो टेस्ट मैचों की सीरीज की तैयारी भी कर सकेंगे. भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला टेस्ट 19 से 23 नवंबर तक वेलिंगटन में खेला जाएगा, जबकि दूसरा टेस्ट 27 नवंबर से 1 दिसंबर तक क्राइस्टचर्च में होगा; सौराष्ट्र को रणजी ट्रॉफी के एलीट ग्रुप बी में आंध्र, असम, छत्तीसगढ़, हैदराबाद, कर्नाटक, पंजाब और त्रिपुरा के साथ रखा गया है.

उनादकट संभालेंगे तेज गेंदबाजी की जिम्मेदारी

जयदेव उनादकट इंग्लैंड की काउंटी टीम ससेक्स के लिए शानदार प्रदर्शन करके लौटे हैं; उन्होंने सात मैचों में 22.21 की औसत से 28 विकेट लिए थे. इसमें हैम्पशायर के खिलाफ 5 विकेट लेने का प्रदर्शन भी शामिल था; सौराष्ट्र की तेज गेंदबाजी में चेतन सकारिया उनका साथ देंगे. विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी हार्विक देसाई संभालेंगे, जबकि बल्लेबाजी में अर्पित वासवदा, चिराग जानी और जय गोहिल जैसे अनुभवी खिलाड़ियों पर नजर रहेगी.

टीम में कौन-कौन से नए बदलाव हुए?

सौराष्ट्र ने पिछले सीजन की टीम के 14 खिलाड़ियों को बरकरार रखा है; तेज गेंदबाज नील पांड्या और ऑलराउंडर अर्थ यादव को नए खिलाड़ियों के तौर पर शामिल किया गया है. बाएं हाथ के स्पिनर धर्मेंद्रसिंह जडेजा अब छत्तीसगढ़ की टीम से खेलेंगे, इसलिए स्पिन गेंदबाजी में पार्थ भूत की जिम्मेदारी बढ़ सकती है; सौराष्ट्र ने उनादकट की कप्तानी में 2019-20 और 2022-23 में रणजी ट्रॉफी जीती थी. टीम इस बार भी अच्छे प्रदर्शन के साथ शुरुआत करना चाहेगी; सौराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के बीच पहला मुकाबला 11 अक्टूबर को राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में खेला जाएगा.