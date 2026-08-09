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जडेजा ने डगआउट में मचाई मस्ती, हरकत देख गंभीर भी नहीं रोक पाए हंसी, कैमरे में कैद हुआ मजेदार वीडियो

Gautam Gambhir Funny Moment: श्रीलंका क्रिकेट XI के खिलाफ वॉर्म-अप मैच के दौरान टीम इंडिया के डगआउट में मजेदार नजारा देखने को मिला. भारतीय ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने कुलदीप यादव की गेंदबाजी एक्शन की नकल उतारी, जिसे देख हेड कोच भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए.

By: Ankush Upadhayay | Published: August 9, 2026 11:19:04 AM IST

रविंद्र जडेजा ने ऐसा क्या किया, जो हंस-हंसकर लोट-पोट हुए गौतम गंभीर.
रविंद्र जडेजा ने ऐसा क्या किया, जो हंस-हंसकर लोट-पोट हुए गौतम गंभीर.


Gautam Gambhir Funny Moment: भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गंभीर अक्सर सुर्खियों में रहते हैं. वह अपने सीरियस अंदाज के लिए जाने जाते हैं. कुछ ही बार ऐसा होता है, जब गौतम गंभीर खुलकर हंसते दिखाई देते हैं. श्रीलंका क्रिकेट XI के खिलाफ वॉर्म-अप मैच के दौरान भी ऐसा ही मजेदार देखने को मिला, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. दरअसल, वॉर्म-अप मैच के दौरान रविंद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) ने अपने साथी गेंदबाज कुलदीप यादव की नकल करते दिखाई दिए. उन्होंने डगआउट में कुलदीप यादव का एक्शन कॉपी किया, जिसे देख वहां पर मौजूद कोच गौतम गंभीर भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए.

गंभीर का रिएक्शन वायरल

हेड कोच गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) के रिएक्शन का वीडियो इंटरनेट पर तेजी से फैल रहा है. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि रविंद्र जडेजा डगआउट में कुलदीप यादव के एक्शन की नकल कर रहे हैं. इस दौरान वह हेड कोच गौतम गंभीर से कुछ कहते हैं, जिसके बाद वे दोनों जोर-जोर से हंसने लगे. इससे डगआउट का माहौल मजेदार हो गया. कमेंटेटर ने इस मजेदार पल को खास अंदाज में बताया. कमेंटेटर ने कहा, ‘ये लो, रविंद्र जडेजा. वो कुलदीप यादव की नकल कर रहे है. मैं तुम्हें बता रहा हूं. रिएक्शन देखिए, चेहरा देखिए, एक्सप्रेशन देखिए. ऐसे ही वो (कुलदीप) रन-अप में आते है.’ देखें वीडियो…

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कुलदीप यादव का प्रदर्शन

वार्म-अप में भारत के बाएं हाथ के रिस्ट स्पिनर कुलदीप यादव ने शानदार प्रदर्शन किया. उन्होंने श्रीलंका 18 ओवर में 76 रन खर्च करते हुए 2 विकेट हासिल किए. कुलदीप ने अहान विक्रमसिंघे और अंजाला बंदारा को आउट किया. वहीं, रविंद्र जडेजा का भी प्रदर्शन काफी शानदार रहा. उन्होंने जडेजा ने 15 ओवर में 64 रन खर्च करते हुए 2 विकेट हासिल किए. इसके बाद भारतीय टीम की ओर से बल्लेबाजी करते हुए भी जडेजा ने 63 रनों की शानदार पारी खेली.

पडिक्कल ने लगाया शतक

इस वॉर्म-अप मैच में श्रीलंका क्रिकेट XI ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट खोकर 363 रन बनाकर पारी घोषित की थी. इसके बाद भारतीय टीम ने दूसरी पारी में 6 विकेट के नुकसान पर 357 रन बनाकर पारी घोषित की. भारत की ओर से देवदत्त पडिक्कल ने 3 नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए नाबाद 142 रनों की पारी खेली. इसके अलावा ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने भी 63 रन बनाए और रिटायर्ड हर्ट होकर मैदान से बाहर चले गए. वहीं, मानव सुथार ने 41 और गुरनूर बरार ने 36 रनों का योगदान दिया.

Tags: Gautam Gambhirravindra jadejaviral video
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