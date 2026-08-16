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‘टीम को मुझ पर भरोसा नहीं…’ गॉल टेस्ट के बीच छलका जडेजा का दर्द, आखिर किसने किया परेशान?

Ravindra Jadeja Interview: भारतीय स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने खुलासा किया कि आखिर कैसे लोअर ऑर्डर में बल्लेबाजी करने के लिए जाने से उनका आत्मविश्वास प्रभावित किया. जडेजा के खुद माना है कि वह टीम इंडिया के लिए टॉप ऑर्डर में बैटिंग करना चाहते हैं. हालांकि अब टीम की जरूरत के हिसाब से खेलते हैं.

By: Ankush Upadhayay | Published: August 16, 2026 3:22:05 PM IST

भारतीय ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा का छलका दर्द.
भारतीय ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा का छलका दर्द.


Ravindra Jadeja Interview: भारत के स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने अपने क्रिकेट करियर के शुरुआती दौर में सामने आने वाली चुनौतियों को लेकर बात की है. जडेजा ने माना कि बल्लेबाजी ऑर्डर में नीचे भेजे जाने पर उनके आत्मविश्वास पर असर पड़ा है. इसके चलते उन्हें अपनी बल्लेबाजी क्षमता पर अपनी संदेह होने लगा था. जडेजा ने टेस्ट क्रिकेट में गेंद और बल्ले दोनों से भारतीय टीम के लिए बेहतरीन प्रदर्शन किया है. हालांकि उनका मानना है कि बल्लेबाजी में उन्हें हमेशा वो मौका नहीं मिला, जो वह चाहते थे. इसी को लेकर उन्होंने गॉल में मैच के रुकने के दौरान बातचीत की. जडेजा ने ब्रॉडकास्टर से खुलकर अपनी बात की.

ऊपर बैटिंग करना चाहते हैं जडेजा!

रविंद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) ने संजय मांजरेकर से बातचीत में कहा, ‘जब मैंने शुरुआत की थी तो मैं नंबर 4 पर बल्लेबाजी करता था. अगर आप मेरे पूरे रणजी ट्रॉफी करियर को देखें, तो मेरा औसत 60 से ज्यादा का है. घरेलू स्तर पर मैंने जितने भी रणजी ट्रॉफी और दलीप ट्रॉफी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले हैं, उनमें मेरा बल्लेबाजी औसत 60 से ज्यादा है. इसलिए कहीं न कहीं मुझे यह विश्वास था कि मुझमें वह क्षमता है, लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि आप भारतीय टीम में आते हैं और आपको वह बल्लेबाजी क्रम नहीं मिलता.’

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‘टीम को मुझ पर भरोसा नहीं…’

बातचीत के दौरान रविंद्र जडेजा ने माना कि नंबर-8 या 9 पर बल्लेबाजी करना, कभी-कभी रविचंद्रन अश्विन से भी नीचे बल्लेबाजी करने से शुरुआती दौर में उनका आत्मविश्वास प्रभावित हुआ है. उन्होंने कहा, ‘कभी-कभी हालात ऐसे होते हैं कि मुझे आठवें और नौवें नंबर पर भी बल्लेबाजी करनी पड़ती है. ऐसे में, जब आप पैड पहनकर ड्रेसिंग रूम में बैठे होते हैं, तो आपके बगल में ही एक तेज गेंदबाज गेंद चुन रहा होता है. ये सब देखकर मेरा मनोबल और आत्मविश्वास गिर जाता है. कभी-कभी आप सोचते हैं, ‘मुझे जाकर रन बनाने ही होंगे.’

जडेजा ने आगे कहा कि गेंदबाजों को अपने से पहले बल्लेबाजी की तैयारी करते हुए देखकर अक्सर ऐसा लगता था कि टीम को उनकी बल्लेबाजी पर पूरा भरोसा नहीं है. उन्होंने आगे कहा, ‘उसी ड्रेसिंग रूम में, एक तेज गेंदबाज गेंद का चुन रहा होता था और सोचता है चलो अब गेंदबाजी शुरू होने वाली है. तो मैं सोचता था यह क्या है? टीम को मुझ पर भरोसा भी नहीं है?’

गॉल टेस्ट का क्या हाल?

गॉल टेस्ट की बात करें, तो भारत ने पहली पारी में 3 विकेट के नुकसान पर 318 रन बना लिए हैं. भारत की ओर से यशस्वी जायसवाल ने 32, शुभमन गिल ने 16 और ऋषभ पंत ने 39 रन बनाए. फिलहाल देवदत्त पडिक्कल 145 रन बनाकर खेल रहे हैं, जबकि केएल राहुल 81 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं.

Tags: IND vs SLravindra jadeja
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