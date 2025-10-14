Home > खेल > Ravindra Jadeja: रवींद्र जडेजा ने किया गज़ब का कारनामा, तोड़ डाला हरभजन सिंह का ये खास रिकॉर्ड

IND vs WI: दिल्ली टेस्ट की दूसरी पारी में टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा ने एक खास कमाल कर दिया. जैसे ही जड्डू ने दूसरी पारी में अपना पहला विकेट लिया वैसे ही उन्होंने हरभजन सिंह जैसे दिग्गज का एक खास रिकॉर्ड तोड़ दिया.

By: Pradeep Kumar | Published: October 14, 2025 1:02:35 AM IST

Ravindra Jadeja: टीम इंडिया वेस्टइंडीज के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेल रही है. इस सीरीज का दूसरा मैच दिल्ली में खेला जा रहा है. अब भारतीय टीम दूसरा टेस्ट मैच जीतने से सिर्फ और सिर्फ 58 रन दूर है. ये 58 रन बनाते ही भारतीय टीम इस सीरीज में कैरिबियाई टीम का सूपड़ा साफ कर देगी. दूसरे टेस्ट मैच नमें भारतीय गेंदबाज़ों ने पहली पारी ने शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन दूसरी पारी में उन्हें विकेट लेने के लिए काफी ज़्यादा मेहनत मशक्कत करनी पड़ी. दिल्ली टेस्ट की दूसरी पारी में टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा ने एक खास कमाल कर दिया. जैसे ही जड्डू ने दूसरी पारी में अपना पहला विकेट लिया वैसे ही उन्होंने हरभजन सिंह जैसे दिग्गज का एक खास रिकॉर्ड तोड़ दिया. अब जडेजा भारत की धरती पर इंटरनेशनल विकेट लेने के मामले में हरभजन सिंह से आगे निकल गए हैं.

जडेजा ने तोड़ा भज्जी का रिकॉर्ड

भारत की धरती पर टीम इंडिया के लिए सबसे ज्यादा इंटरनेशनल विकेट लेने वाले गेंदबाज अनिल कुंबले हैं. कुंबले ने 204 पारियों में 476 विकेट अपने नाम किए. इसके बाद दूसरे नंबर पर 475 विकेट के साथ रविचंद्रन अश्विन का नाम है. वहीं अब 377 विकेट के साथ रवींद्र जडेजा इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं. हरभजन सिंह ने अपने करियर में भारतीय सरजमीं पर 376 इंटरनेशनल विकेट अपने नाम किए थे.

भारत में सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल विकेट

476 – अनिल कुंबले (204 पारी)
475 – रविचंद्रन अश्विन (193 पारी)
377* – रवींद्र जडेजा (199 पारी)
376 – हरभजन सिंह (199 पारी)
319 – कपिल देव (202 पारी)

दिल्ली टेस्ट में जडेजा ने लिए 4 विकेट

दिल्ली टेस्ट मैच में रवींद्र जडेजा के प्रदर्शन की बात करें तो उन्हें पहली पारी में बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिला. वहीं जब गेंदबाजी की बारी आई तब वहां उन्होंने पहली पारी में तीन विकेट अपने नाम किए. वहां उन्होंने 19 ओवर में 46 रन खर्च किए थे. वहीं दूसरी पारी में वह सिर्फ एक विकेट लेने में कामयाब हो पाए हैं. आपको बता दें कि रवींद्र जडेजा इस सीरीज में उपकप्तान की भूमिका निभा रहे हैं.

अहमदाबाद में जीता मैन ऑफ द मैच का अवॉर्ड

अहमदाबाद में खेले गए पहले टेस्ट मैच में रवींद्र जडेजा ने गेंद और बल्ले से बेहतरीन प्रदर्शन किया था. वहां उन्होंने पहले बल्लेबाजी में शानदार शतक लगाया. उन्होंने वहां 176 गेंदों में नाबाद 104 रन बनाए. वहीं गेंदबाजी में उन्हें पहली पारी में कोई विकेट नहीं मिला. वहीं दूसरी पारी में उन्होंने 13 ओवर में 54 रन देकर 4 विकेट चटकाए थे. इस शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें उस मैच में प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड मिला था. ऐसे में कुल मिलाकर इस पूरी सीरीज में जडेजा ने बल्ले और गेंद से धमाल मचाया. उन्होंने गेंद से कुल 8 विकेट चटकाए तो पहले टेस्ट में दमदार शतक भी लगाया.

