IPL History: रवींद्र जडेजा का तूफान! जब एक ओवर में जड़ दिए 37 रन, आईपीएल का सबसे खतरनाक फिनिश

Ravindra Jadeja 37 Runs Over: आईपीएल 2026 के आगाज में अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं. क्रिकेट फैंस 28 मार्च, शनिवार का इंतेजार कर रहा है. सबको उम्मीद है कि हर बार की तरह इस बार भी गेंद से लेकर बल्ले तक IPL 2026 में रोमांचक मुकाबले देखने को मिलेंगे. अब इसी कड़ी में भारतीय क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा ने साल 2021 में एक ऐसी पारी खेली थी, जिसने सभी को उनका दिवाना बना दिया. मुंबई में चेन्नई सुपर किंग्स ‘CSK’ और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ‘RCB’ के बीच हुए मैच को यादगार बना दिया. रवींद्र जडेजा ने इस मैच के एक ओवर में 37 रन बनाए.

रवींद्र जडेजा ने एक ओवर में मारे 37 रन

उस वक्त चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेल रहे ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) ने आखिरी ओवर में 37 रन बनाए, जिससे CSK ने रविवार को मुंबई में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ 4 विकेट पर 191 रन बनाए. जडेजा ने एक ओवर में सबसे ज़्यादा रन बनाने के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली – क्रिस गेल ने 2011 में RCB की ओर से कोच्चि टस्कर्स केरल के खिलाफ खेलते हुए परमेश्वरन के ओवर में 37 रन बनाए थे.

जडेजा, जो 28 गेंदों में 62 रन बनाकर नाबाद रहे, ने आखिरी ओवर की शुरुआत पटेल की गेंदों पर लगातार चार छक्के लगाकर की, और फिर पाँचवीं गेंद पर एक और छक्का जड़ा. जडेजा ने आखिरी गेंद को स्क्वायर लेग के ऊपर से खेलकर चार रन बटोरे.

हर्षल पटेल, जिन्होंने आखिरी ओवर से पहले 14 रन देकर 3 विकेट लिए थे, ने 4-0-51-3 के आँकड़ों के साथ अपना स्पेल खत्म किया. नंबर 5 पर बल्लेबाज़ी कर रहे जडेजा ने अभी अपना खाता भी नहीं खोला था, जब वॉशिंगटन सुंदर की गेंद पर डैन क्रिश्चियन ने उनका कैच छोड़ दिया था.

चेन्नई का साथ छोड़, राजस्थान का हाथ थामा

रवींद्र जडेजा IPL 2026 में Rajasthan Royals (RR) के लिए खेलते नजर आएंगे, जिससे उनके करियर में एक नया अध्याय जुड़ गया है. जडेजा ने अपने IPL सफर की शुरुआत 2008 में राजस्थान के साथ ही की थी और पहले ही सीजन में टीम को खिताब जिताने में अहम भूमिका निभाई थी. इसके बाद उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स के साथ लंबा और सफल करियर बिताया, जहां वह टीम के सबसे भरोसेमंद ऑलराउंडर बने.

अपने आईपीएल करियर में जडेजा 200+ मैच खेल चुके हैं, जिसमें उन्होंने 2500 से ज्यादा रन बनाए हैं और 150 से अधिक विकेट झटके हैं. उनकी शानदार फील्डिंग, किफायती गेंदबाजी और फिनिशर के रूप में उपयोगी बल्लेबाजी उन्हें खास बनाती है. अब RR में वापसी के साथ, वह फिर से टीम के लिए मैच विनर बनने को तैयार हैं.

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