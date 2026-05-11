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रिकी पोंटिंग का 14 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा, डेब्यूटेंट बल्लेबाज ने रचा इतिहास; लिस्ट में भारत में जन्मे क्रिकेटर का भी नाम

Ricky ponting t20i record: टी20 इंटरनेशनल इतिहास में अब तक सिर्फ चार बल्लेबाज ही अपने डेब्यू मैच में शतक लगाने का कारनामा कर पाए हैं.

By: Shubahm Srivastava | Published: May 11, 2026 9:46:23 PM IST

रविंदरपाल सिंह और रिकी पोंटिंग
रविंदरपाल सिंह और रिकी पोंटिंग


Century On t20i Debut: टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में शतक लगाना किसी भी बल्लेबाज के लिए बड़ी उपलब्धि माना जाता है. खासकर टी20 इंटरनेशनल में, जहां बल्लेबाजों को कम गेंदों में तेजी से रन बनाने होते हैं. कई बड़े खिलाड़ी पूरे करियर में भी इस फॉर्मेट में शतक नहीं बना पाते, लेकिन कुछ बल्लेबाज ऐसे भी रहे जिन्होंने अपने डेब्यू मैच में ही सेंचुरी जड़कर इतिहास रच दिया.

रविंदरपाल सिंह ने तोड़ा पोंटिंग का रिकॉर्ड

रविंदरपाल सिंह (Ravinderpal Singh)ने साल 2019 में टी20 इंटरनेशनल डेब्यू पर शतक लगाकर दुनिया को चौंका दिया था. उन्होंने केमन आइलैंड्स के खिलाफ अपने पहले ही मैच में शानदार सेंचुरी बनाई और इस खास उपलब्धि को हासिल करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने. उनकी इस पारी ने रिकी पोंटिंग का लंबे समय से कायम रिकॉर्ड भी तोड़ दिया. पोंटिंग ने 2005 में न्यूजीलैंड के खिलाफ नाबाद 98 रन बनाए थे और यह रिकॉर्ड 14 साल तक कायम रहा.

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दो दिन बाद फिर बना नया रिकॉर्ड

रविंदरपाल सिंह के ऐतिहासिक शतक के सिर्फ दो दिन बाद एक और बल्लेबाज ने डेब्यू मैच में सेंचुरी जड़ दी. जेपी कोट्ज़े ने नामीबिया की ओर से खेलते हुए बोत्सवाना के खिलाफ नाबाद 101 रन बनाए. इसके साथ ही वह टी20 इंटरनेशनल डेब्यू पर शतक लगाने वाले दुनिया के दूसरे बल्लेबाज बन गए. लगातार दो डेब्यू शतकों ने क्रिकेट जगत में काफी सुर्खियां बटोरी थीं.

मैथ्यू स्पूर्स के नाम सबसे बड़ी पारी

मैथ्यू स्पूर्स (Matthew Spoors) ने 2022 में फिलीपींस के खिलाफ नाबाद 108 रन बनाकर नया इतिहास रचा. वह डेब्यू टी20 इंटरनेशनल मैच में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाज बन गए. उनकी इस शानदार पारी ने उन्हें रिकॉर्ड बुक में खास जगह दिला दी. इसी साल लेस्ली डनबार ने भी डेब्यू पर 104 रन बनाकर इस खास क्लब में अपना नाम दर्ज कराया.

अब तक सिर्फ चार बल्लेबाजों ने किया कारनामा

टी20 इंटरनेशनल इतिहास में अब तक सिर्फ चार बल्लेबाज ही अपने डेब्यू मैच में शतक लगाने का कारनामा कर पाए हैं. 2022 के बाद से किसी भी खिलाड़ी ने यह उपलब्धि हासिल नहीं की है. यही वजह है कि यह रिकॉर्ड आज भी बेहद खास और दुर्लभ माना जाता है.

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Tags: century on t20i debutravinderpal singh hundredricky ponting t20i recordunbreakable cricket recordsUnique Cricket Records
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