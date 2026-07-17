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पूर्व क्रिकेटर ने विराट कोहली को चेताया- बोला- रोहित शर्मा के बाद अब तुम्हारा नंबर…

रविचंद्रन अश्विन ने विराट कोहली को चेतावनी देते हुए कहा कि मौजूदा भारतीय टीम में किसी भी वरिष्ठ खिलाड़ी की जगह पक्की नहीं है. अश्विन का मानना है कि अगर विराट कोहली को टीम में अपनी जगह बनाए रखनी है तो उन्हें लगातार शानदार प्रदर्शन करना होगा. उन्होंने रोहित शर्मा के भविष्य पर आई रिपोर्टों का भी जिक्र किया और कहा कि वरिष्ठ खिलाड़ियों के साथ सम्मानजनक और स्पष्ट संवाद होना बेहद जरूरी है.

By: Satyam Sengar | Published: July 17, 2026 6:47:01 PM IST

विराट कोहली को आर अश्विन की वॉर्निंग.
विराट कोहली को आर अश्विन की वॉर्निंग.


R Ashwin Warns Virat Kohli: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने स्टार बल्लेबाज विराट कोहली को लेकर बड़ा बयान दिया है. अश्विन का कहना है कि अगर विराट कोहली आने वाले महीनों में लगातार शानदार प्रदर्शन नहीं करते हैं, तो उनके साथ भी वही हो सकता है जो रोहित शर्मा के साथ होने की चर्चा चल रही है. उन्होंने कहा कि मौजूदा टीम का माहौल यह संकेत देता है कि किसी भी बड़े खिलाड़ी की जगह पूरी तरह सुरक्षित नहीं है.

हाल ही में आई रिपोर्टों के अनुसार, अजीत अगरकर की अगुआई वाली सेलेक्शन कमिटी ने रोहित शर्मा को संकेत दिया है कि इंग्लैंड के खिलाफ खेली जा रही तीन मैचों की वनडे सीरीज के बाद टीम भविष्य की ओर बढ़ सकती है. रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि सेलेक्टर यशस्वी जायसवाल को 2027 वनडे विश्व कप की तैयारी के लिए लंबा मौका देना चाहते हैं. इस खबर ने क्रिकेट जगत में काफी चर्चा पैदा कर दी है क्योंकि रोहित शर्मा हाल के समय में अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे.

अश्विन ने विराट कोहली की बल्लेबाजी की जमकर तारीफ

अपने यूट्यूब चैनल पर बातचीत करते हुए रविचंद्रन अश्विन ने कहा कि उन्होंने लंबे समय बाद विराट कोहली को इतनी शानदार बल्लेबाजी करते देखा है. इस साल विराट ने पांच वनडे मैचों में 310 रन बनाए हैं. इसके बावजूद अश्विन का मानना है कि उन्हें अपनी यही लय लगातार बनाए रखनी होगी. उन्होंने यह भी कहा कि रोहित शर्मा का प्रदर्शन भी खराब नहीं था, इसलिए उनके भविष्य को लेकर सामने आई खबरों ने सभी को हैरान किया है.

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सपोर्ट के खिलाड़ियों को सम्मान मिलना चाहिए

अश्विन ने कहा कि चयनकर्ताओं को टीम में बदलाव करने का पूरा अधिकार है, लेकिन जिन खिलाड़ियों ने दो दशक तक देश की सेवा की है, उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार होना चाहिए. उन्होंने याद दिलाया कि 2025 में रोहित शर्मा के टेस्ट भविष्य को लेकर खबरें आने के कुछ ही समय बाद उन्होंने संन्यास लिया था और उसके बाद विराट कोहली ने भी टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया था. अश्विन का मानना है कि ऐसे बड़े फैसलों की जानकारी खिलाड़ियों को सीधे दी जानी चाहिए, ताकि वे सम्मान के साथ अपने करियर का अगला फैसला ले सकें.

Tags: R ashwinvirat kohli
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