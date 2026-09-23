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अश्विन का COE पर फूटा गुस्सा, मैनेजमेंट पर उठाए सवाल, बोले- अब जवाबदेही तय होनी चाहिए…

रविचंद्रन अश्विन ने भारतीय क्रिकेट में चोटों के मैनेजमेंट को लेकर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि टेस्ट, वनडे और टी20 के लिए अलग-अलग टीमें बनाने का समय आ गया है. अश्विन ने वरुण चक्रवर्ती की लगातार चोटों का उदाहरण देते हुए खिलाड़ियों और टीम मैनेजमेंट दोनों की जवाबदेही की बात कही.

By: Satyam Sengar | Published: September 23, 2026 4:10:25 PM IST

अश्विन ने कहा COE की जवाबदेही तय होनी चाहिए.
अश्विन ने कहा COE की जवाबदेही तय होनी चाहिए.


पूर्व भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने खिलाड़ियों की चोट और उनके मैनेजमेंट को लेकर सवाल उठाए हैं. अश्विन का मानना है कि भारतीय क्रिकेट में अब तीनों फॉर्मेट के लिए अलग-अलग टीमें बनाने पर विचार करना चाहिए. उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर एक-दो खिलाड़ी अलग-अलग फॉर्मेट में खेल सकते हैं, लेकिन लगातार क्रिकेट खेलने और चोटों से बचने के लिए खिलाड़ियों का वर्कलोड सही तरीके से मैनेज करना जरूरी है. उन्होंने चोटों के मामले में जवाबदेही तय करने की भी बात कही.

अश्विन ने इस दौरान स्पिनर वरुण चक्रवर्ती का उदाहरण दिया. वरुण ने इंग्लैंड दौरे के दौरान लगी चोट से वापसी के बाद अफगानिस्तान के खिलाफ पहला टी20 मैच खेला था. इसके बाद वह दोबारा चोटिल हो गए और अफगानिस्तान सीरीज के बाकी मैचों से बाहर हो गए. बाद में उन्हें एशियन गेम्स और वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू सीरीज से भी बाहर होना पड़ा. अश्विन के मुताबिक, वरुण पिछले कुछ महीनों से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में थे.

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वरुण चक्रवर्ती की चोट पर क्या बोले अश्विन?
अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, “मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि टेस्ट, वनडे और टी20 के लिए अलग-अलग टीमें बनाई जाएं; एक-दो खिलाड़ी जरूरत के हिसाब से अलग फॉर्मेट में खेल सकते हैं; लेकिन चोटों के मैनेजमेंट को लेकर कहीं न कहीं जवाबदेही होनी चाहिए.” उन्होंने आगे कहा, “मुझे पता है कि वरुण चक्रवर्ती पिछले 3-4 महीने से एनसीए में थे; हम उन्हें टीएनपीएल खेलने की अनुमति दिलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें रिलीज नहीं किया गया; उन्हें एक महीने में वापस आ जाना चाहिए था, लेकिन वह 2-3 महीने तक वहीं रहे.”

ट्रेनिंग को लेकर खिलाड़ियों को भी सावधान रहने की सलाह
अश्विन ने कहा कि चोटों से बचने की जिम्मेदारी सिर्फ टीम मैनेजमेंट की नहीं होती; खिलाड़ियों को भी अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान देना चाहिए. उन्होंने अपना उदाहरण देते हुए बताया कि 2015 में ओलंपिक लिफ्टिंग के दौरान उन्हें साइड स्ट्रेन हुआ था. इसके बाद उन्होंने स्नैच करना बंद कर दिया. अश्विन ने कहा, “एक खिलाड़ी के तौर पर आपको भी देखना होगा कि आपकी ट्रेनिंग सही है या नहीं; क्या आप सही एक्सरसाइज कर रहे हैं.” उन्होंने माना कि ओलंपिक लिफ्टिंग से पावर और स्पीड बढ़ सकती है, लेकिन अगर कोई एक्सरसाइज चोट का कारण बन रही है तो खिलाड़ी को भी अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान देना चाहिए.

Tags: R ashwin
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