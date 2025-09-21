Asia Cup Controversy: पाकिस्तान पर बरसे रविचंद्रन अश्विन, पाइक्रॉफ्ट का लिया पक्ष

Ravichandran Ashwin: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने चल रहे एशिया कप में तमाशा खड़ा करके रखा है, जिससे ख़बरों में मैच की ख़बरों से ज़्यादा विवादों की ख़बरें चल रहीं हैं. हाथ न मिलाने के विवाद को लेकर पाकिस्तान ने मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट पर हमला बोला और UAE के खिलाफ मैच से पहले टूर्नामेंट से हटने की धमकी भी दी. अब पाकिस्तान भारत के साथ सुपर 4 में एक बार फिर आमने-सामने होगा, लेकिन अभी भी वे प्रेस कांफ्रेंस से छिपते फिर रहे हैं.

अश्विन ने लिया पाइक्रॉफ्ट का पक्ष

इस बीच, पूर्व भारतीय क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन पाइक्रॉफ्ट के हित में खड़े हुए हैं और मैच के बाद हाथ मिलाने के विवाद को लेकर बेवजह तमाशा खड़ा करने के लिए पाकिस्तान पर निशाना साधा है. अश्विन ने कहा कि एंडी पाइक्रॉफ्ट ने वास्तव में सभी को ऐसा घटिया तमाशा देखने से बचाया. उन्होंने आगे कहा कि भारत ने मैच रेफरी को पहले ही बता दिया था कि यह हमारा फैसला है और हम इसका पालन करेंगे. बस, इतने सारे ड्रामे के बाद, आप मैच हार गए. तो फिर आप किस बात की शिकायत कर रहे हैं? आप इसलिए नहीं हारे क्योंकि हमने हाथ नहीं मिलाया. कृपया जाकर पता करें कि आप वास्तव में क्या सुधार कर सकते हैं.

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने जहां PCB की बेतुकी मांगों को खारिज कर दिया, वहीं बोर्ड ने रविवार को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले एशिया कप 2025 सुपर 4 के मुकाबले के लिए एंडी पाइक्रॉफ्ट को मैच रेफरी नियुक्त किया है.

अश्विन ने कहा कि अगर भारत के साथ हाथ न मिलाना आपकी समस्या थी, तो आप UAE के मैच में उस समस्या का हल क्यों ढूंढ रहे थे? आपको एंडी पाइक्रॉफ्ट को बलि का बकरा क्यों बनाना पड़ा? उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है.

खिलाड़ियों ने नियम का पालन किया, अश्विन

उन्होंने आगे कहा कि वह कोई स्कूल टीचर या प्रिंसिपल नहीं है. वह सूर्या को लाकर यह नहीं कह सकता कि ‘आओ हाथ मिलाओ’. यह उसका काम नहीं है. आख़िर पाइक्रॉफ्ट की क्या गलती है? चाहे वह कोई कॉर्पोरेट कार्यालय हो, कोई सरकारी कंपनी हो, या कोई क्रिकेट टीम हो, जब कोई आर्गेनाईजेशन की तरफ से निर्देश आता है, तो आप उसका पालन करते हैं. हमारे खिलाड़ी इस चीज़ को लेकर स्पष्ट थे कि वे यहां भारत का प्रतिनिधित्व करने आए हैं, और उन्होंने प्रोटोकॉल का पालन किया. यही हमारी बात है. मामला यहीं खत्म हो जाना चाहिए.

आखरी बात कहते हुए अश्विन ने कहा, “आपने भारत के ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज कराई, और जब मामला शांत हुआ, तो आप कह रहे हैं कि पाइक्रॉफ्ट ने माफ़ी मांगी? अगर मैं एंडी पाइक्रॉफ्ट होता, तो आप मुझसे माफ़ी मांग रहे होते. और मैं माफ़ी भी किस बात के लिए मांग रहा होता? ‘मुझे अफ़सोस है कि सूर्यकुमार यादव ने आपसे हाथ नहीं मिलाया’? सच में.”

