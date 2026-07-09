Home > क्रिकेट > अगला नंबर किसका है? अजीत अगरकर पर भड़का दिग्गज, बोले- ड्रेसिंग रूम का माहौल खराब करोगे…

अगला नंबर किसका है? अजीत अगरकर पर भड़का दिग्गज, बोले- ड्रेसिंग रूम का माहौल खराब करोगे…

संजू सैमसन को जिम्बाब्वे दौरे की टी20 टीम में जगह नहीं मिलने पर रविचंद्रन अश्विन ने नाराजगी जताई है. उनका कहना है कि बार-बार खिलाड़ियों को बाहर करने से टीम के अंदर डर का माहौल बनता है. इससे खिलाड़ी खुलकर खेलने की बजाय अपनी जगह बचाने की कोशिश करने लगते हैं.

By: Satyam Sengar | Published: July 9, 2026 6:29:00 PM IST

अजीत अगरकर पर भड़के अश्विन.
अजीत अगरकर पर भड़के अश्विन.


संजू सैमसन को एक बार फिर टीम इंडिया से बाहर किए जाने पर पूर्व भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन नाराज नजर आए. उन्होंने कहा कि यह फैसला समझ से बाहर है. अश्विन का मानना है कि अगर किसी खिलाड़ी को दो-तीन खराब पारियों के बाद ही बाहर कर दिया जाएगा, तो टीम के बाकी खिलाड़ियों के मन में भी डर बैठ जाएगा कि कहीं अगला नंबर उनका तो नहीं है.

संजू सैमसन ने टी20 विश्व कप 2026 में शानदार प्रदर्शन किया था और ‘प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट’ भी बने थे. लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ लगातार तीन मैचों में बड़ा स्कोर नहीं बना सके, जिसके बाद उन्हें दूसरे और तीसरे टी20 से बाहर कर दिया गया. इसके बाद जिम्बाब्वे दौरे की टीम में भी उनका नाम नहीं आया. हालांकि बीसीसीआई का कहना है कि उन्हें सिर्फ आराम दिया गया है, लेकिन इस फैसले पर लगातार सवाल उठ रहे हैं.

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‘हर खिलाड़ी अपनी जगह बचाने की सोचेगा’

अपने यूट्यूब चैनल पर रविचंद्रन अश्विन ने कहा कि अगर हर हार या खराब प्रदर्शन के बाद खिलाड़ियों को बाहर किया जाएगा, तो ड्रेसिंग रूम का माहौल खराब हो जाएगा. खिलाड़ी टीम के लिए खेलने से ज्यादा अपनी जगह बचाने की चिंता करेंगे. अश्विन ने सवाल उठाते हुए कहा, “अगर अगला मैच भी हार गए तो फिर किसे बाहर करेंगे? हर खिलाड़ी यही सोचेगा कि अगला नंबर उसका तो नहीं.”

खुलकर खेलने की बजाय खिलाड़ी डरेंगे

अश्विन का कहना है कि टी20 क्रिकेट में खिलाड़ी को बिना किसी डर के खेलना चाहिए. लेकिन अगर हर मैच के बाद टीम से बाहर होने का डर रहेगा, तो उसका असर बल्लेबाजी पर भी पड़ेगा. उन्होंने कहा कि अगर संजू सैमसन की चौथे टी20 में वापसी भी होती है, तो उनके मन में यही डर रहेगा कि एक और खराब पारी के बाद फिर बाहर कर दिए जाएंगे. अश्विन का मानना है कि टीम इंडिया में ऐसा माहौल होना चाहिए, जहां खिलाड़ी बेफिक्र होकर अपना सर्वश्रेष्ठ खेल दिखा सकें.

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