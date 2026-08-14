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IND vs SL: ‘सब कुछ भूलकर आगे बढ़ो…’ भारत-श्रीलंका सीरीज से पहले बोले अश्विन, टीम इंडिया को दी खास सलाह

IND vs SL: रविचंद्रन अश्विन ने टीम इंडिया को WTC फाइनल की चिंता छोड़ श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज पर ध्यान देने की सलाह दी है. उन्होंने कहा है कि खिलाड़ियों को अभी ये भूल जाना चाहिए कि पिछले समय में क्या हुआ है.

By: Satyam Sengar | Published: August 14, 2026 12:58:56 PM IST

अश्विन ने टीम इंडिया को दी सलाह.
अश्विन ने टीम इंडिया को दी सलाह.


IND vs SL: भारतीय टीम के पूर्व स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने टीम इंडिया को विश्व टेस्ट चैंपियनशिप यानी डब्ल्यूटीसी के फाइनल में पहुंचने की चिंता अभी छोड़ने की सलाह दी है. भारत और श्रीलंका के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज शनिवार से शुरू होने वाली है. अश्विन का मानना है कि टीम को भविष्य के बारे में ज्यादा सोचने के बजाय मौजूदा सीरीज पर पूरा ध्यान लगाना चाहिए. इससे पहले भारत 2021 और 2023 में डब्ल्यूटीसी के फाइनल में पहुंचा था, लेकिन 2025 के फाइनल में जगह नहीं बना सका.

भारत के लिए मौजूदा डब्ल्यूटीसी सेशन भी अब तक अच्छा नहीं रहा है. घरेलू मैदान पर साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2-0 से टेस्ट सीरीज गंवाने के बाद टीम की फाइनल में पहुंचने की राह काफी मुश्किल हो गई है. श्रीलंका के बाद भारत को न्यूजीलैंड में तीन टेस्ट खेलने हैं. इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घर में पांच टेस्ट मैचों की सीरीज होगी. फाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए भारत को अपने बाकी 10 मैचों में से करीब छह से सात मुकाबले जीतने पड़ सकते हैं.

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अश्विन ने बताया सफलता का राज
अपने यूट्यूब चैनल ‘ऐश की बात’ पर रविचंद्रन अश्विन ने कहा कि अगर वह टीम के साथ होते तो डब्ल्यूटीसी के बारे में ज्यादा नहीं सोचते. उन्होंने कहा कि टीम हाल में भारत में एक टेस्ट सीरीज हार चुकी है और टेस्ट क्रिकेट में उसका समय बहुत अच्छा नहीं रहा है. ऐसे में श्रीलंका के खिलाफ सीरीज को आत्मविश्वास वापस हासिल करने के लिए एक अहम मौका मानना चाहिए. अश्विन ने खिलाड़ियों को एक दिन, एक सेशन, एक घंटे, एक ओवर और एक गेंद पर ध्यान देने की सलाह दी.

मौजूदा समय में ध्यान देना जरूरी
अश्विन ने कहा कि जिंदगी में सबसे मुश्किल काम मौजूदा समय में में रहना है. खिलाड़ी अतीत से सीख सकते हैं और भविष्य के सपने देख सकते हैं, लेकिन मैदान पर प्रदर्शन मौजूदा पल में ही किया जाता है. उनके मुताबिक, अगर खिलाड़ी मौजूदा समय में पर ध्यान देंगे तो अच्छा प्रदर्शन करने की संभावना भी बढ़ेगी. उन्होंने भारतीय खिलाड़ियों से हर गेंद और हर पल पर ध्यान लगाने की अपील की, ताकि टीम बेहतर नतीजे हासिल कर सके और भविष्य में डब्ल्यूटीसी फाइनल की मजबूत दावेदार बन सके.

Tags: R ashwinTeam India
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