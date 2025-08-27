Home > खेल > Ravichandran Ashwin: 221 मैचों में 187 विकेट…,अश्विन ने IPL से लिया संन्यास, 17 साल के शानदार करियर को कहा अलविदा

Ravichandran Ashwin ने 14 साल के लंबे करियर के बाद 221 मैचों में 187 विकेट लेकर आईपीएल से संन्यास ले लिया है।

Published: August 27, 2025 11:31:00 IST

Ravichandran Ashwin retires from IPL: पूर्व भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने आईपीएल से संन्यास की घोषणा कर दी है। अश्विन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह खबर साझा की और कहा कि अब वह दुनिया भर की लीगों में खेलने की संभावना तलाशेंगे। अश्विन इंडियन प्रीमियर लीग में 221 मैचों में 187 विकेट लेकर चौथे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज़ हैं। उन्होंने अपने 14 साल के करियर में कई फ्रैंचाइज़ियों का प्रतिनिधित्व किया, जिनमें चेन्नई सुपर किंग्स, राइजिंग पुणे सुपरजायंट्स, पंजाब किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स शामिल हैं। हालाँकि, यह संयोग ही था कि उनका आखिरी सीज़न सीएसके के साथ रहा, जिस टीम के साथ उन्होंने 2009 में अपना आईपीएल डेब्यू किया था।

सोशल मीडिया पर किया पोस्ट

अश्विन ने लिखा, “यह एक ख़ास दिन है और इसलिए एक ख़ास शुरुआत भी।” “अश्विन ने लिखा कि हर अंत की एक नई शुरुआत होती है। एक आईपीएल क्रिकेटर के रूप में मेरा समय आज समाप्त हो रहा है, लेकिन विभिन्न लीगों में खेल के एक अन्वेषक के रूप में मेरा समय आज से शुरू हो रहा है। मैं सभी फ्रैंचाइज़ियों को वर्षों से मिली शानदार यादों और रिश्तों के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ, और सबसे महत्वपूर्ण, आईपीएल और बीसीसीआई को, जो उन्होंने मुझे अब तक दिया है, उसके लिए धन्यवाद। आगे जो भी है, उसका आनंद लेने और उसका पूरा लाभ उठाने के लिए उत्सुक हूँ।”

अश्विन ने पांच फ्रेंचाइजी का किया प्रतिनिधित्व 

  • सीएसके (2009-2015)
  • राइजिंग पुणे सुपरजायंट्स (2016)
  • पंजाब किंग्स (2018-19)
  •  दिल्ली कैपिटल्स (2020-21)
  •  राजस्थान रॉयल्स (2022-24)

2025 में सीएसके के साथ फिर से जुड़ने से पहले। कुल मिलाकर, अश्विन ने 221 मैच खेले, जिसमें 7.20 की इकॉनमी से 187 विकेट लिए, जिसमें 4/34 का सर्वश्रेष्ठ आंकड़ा रहा। जबकि निचले क्रम में 833 रन भी दिए। हालांकि सीएसके के साथ अपने अंतिम सीज़न में उन्होंने नौ मैचों में सात विकेट लिए, क्योंकि टीम तालिका में सबसे नीचे रही, लेकिन उनकी रणनीतिक कुशलता और अनुकूलनशीलता का व्यापक रूप से सम्मान किया गया।

पांचवें सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज

अश्विन लीग के इतिहास में पांचवें सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने, इस सूची में युजवेंद्र चहल 174 मैचों में 221 विकेट के साथ शीर्ष पर रहे। अश्विन की आईपीएल यात्रा दीर्घायु, पुनर्निर्माण और निरंतरता के प्रमाण के रूप में है  ऐसे गुण जिन्होंने उन्हें लीग के सबसे प्रभावशाली गेंदबाजों में से एक बनाया।

