Asia Cup से पहले भारतीय टीम को बड़ा झटका, पूजारा के बाद इस दिग्गज प्लेयर ने लिया सन्यास, IPL से हुए Retire

R Ashwin IPL Retirement : स्पोर्ट्स लवर को एक बार फिर झटका लगा है. ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने 27 अगस्त यानी आज इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) से संन्यास ले लिया है. 38 साल के अश्विन ने कहा कि अब वो दुनिया के भर की टी-20 में खेलन के लिए तैयार हैं. प्लेयर ने ASIA CUP से पहले लोगों को झटका दे दिया है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 2009 से की थी और उन्होंने सबसे पहले बार चेन्नई सुपरकिंग्स के साथ खेला था. आश्चर्य की बात ये है कि प्लेयर ने येलो जर्सी से खेलना शुरु किया था और खत्म भी येलो फ्रैंचाइजी के साथ किया.

एक नई शुरुआत

वो कहते हैं न किसी भी अंत के पहले एक नई शुरुआत होती है, उन्होंने कहा आईपीएल क्रिकेटर के रूप में मेरा समय आज खत्म हो रहा है, लेकिन और लीगों में खेलने के लिए मेरा समय शुरु हो रहा है. इतने सालों से मिली शानदार यादों के लिए सभी फ्रैंचाइजी का शुक्रिया और सबसे जरूरी IPL और BCCI काउन्होंने मुझे अब तक जो भी दिया है.

उनका मकसद CSK पर आरोप लगाना नहीं था- अश्विन

अश्विन, जो अपने खुले और बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं, ने हाल ही में अपने यूट्यूब चैनल पर कहा था कि डिवाल्ड ब्रेविस को CSK (चेन्नई सुपर किंग्स) ने तय रकम से ज्यादा पैसे देकर साइन किया है. इस बयान से ये शक पैदा हुआ कि शायद नियमों का उल्लंघन हुआ है.

इसके बाद CSK ने सफाई दी कि ब्रेविस को IPL 2025-27 के नियमों के तहत ही 2.2 करोड़ रुपये में रिप्लेसमेंट के तौर पर लिया गया है. विवाद बढ़ने पर अश्विन ने भी अपनी बात साफ की. उन्होंने कहा कि उनका मकसद CSK पर आरोप लगाना नहीं था, बल्कि उनके समझदारी भरे फैसले की तारीफ करना था.

हालात बिगड़ते देख अश्विन ने ये भी कहा कि IPL 2025 के दौरान अब वो अपने चैनल पर CSK से जुड़ा कोई भी कंटेंट पोस्ट नहीं करेंगे.

Special day and hence a special beginning. They say every ending will have a new start, my time as an IPL cricketer comes to a close today, but my time as an explorer of the game around various leagues begins today🤓. Would like to thank all the franchisees for all the… — Ashwin 🇮🇳 (@ashwinravi99) August 27, 2025

अश्विन का IPL करियर:

अश्विन ने अपने IPL करियर में कुल 5 टीमों के लिए खेला – चेन्नई सुपर किंग्स, राइजिंग पुणे सुपरजायंट्स, पंजाब किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स. उन्होंने 221 मैच खेले और 187 विकेट लिए. साथ ही उनके नाम एक अर्धशतक भी दर्ज है.