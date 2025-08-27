Home > खेल > Asia Cup से पहले भारतीय टीम को बड़ा झटका, पूजारा के बाद इस दिग्गज प्लेयर ने लिया सन्यास, IPL से हुए Retire

Asia Cup से पहले भारतीय टीम को बड़ा झटका, पूजारा के बाद इस दिग्गज प्लेयर ने लिया सन्यास, IPL से हुए Retire

R Ashwin IPL Retirement : स्पोर्ट्स लवर के लोगों को झटका लगा है कि उनके चहेते ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने सन्यास ले लिया है. अब तक उन्होंने 5 टीमों में खेला है. आइए जानते हैं पूरी डिटेल-

Published By: Sanskriti Jaipuria
Published: August 27, 2025 12:19:00 IST

R Ashwin IPL Retirement
R Ashwin IPL Retirement

R Ashwin IPL Retirement : स्पोर्ट्स लवर को एक बार फिर झटका लगा है. ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने 27 अगस्त यानी आज इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) से संन्यास ले लिया है. 38 साल के अश्विन ने कहा कि अब वो दुनिया के भर की टी-20 में खेलन के लिए तैयार हैं. प्लेयर ने ASIA CUP से पहले लोगों को झटका दे दिया है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 2009 से की थी और उन्होंने सबसे पहले बार चेन्नई सुपरकिंग्स के साथ खेला था. आश्चर्य की बात ये है कि प्लेयर ने येलो जर्सी से खेलना शुरु किया था और खत्म भी येलो फ्रैंचाइजी के साथ किया.

एक नई शुरुआत

वो कहते हैं न किसी भी अंत के पहले एक नई शुरुआत होती है, उन्होंने कहा आईपीएल क्रिकेटर के रूप में मेरा समय आज खत्म हो रहा है, लेकिन और लीगों में खेलने के लिए मेरा समय शुरु हो रहा है. इतने सालों से मिली शानदार यादों के लिए सभी फ्रैंचाइजी का शुक्रिया और सबसे जरूरी IPL और BCCI काउन्होंने मुझे अब तक जो भी दिया है. 

 उनका मकसद CSK पर आरोप लगाना नहीं था- अश्विन

अश्विन, जो अपने खुले और बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं, ने हाल ही में अपने यूट्यूब चैनल पर कहा था कि डिवाल्ड ब्रेविस को CSK (चेन्नई सुपर किंग्स) ने तय रकम से ज्यादा पैसे देकर साइन किया है. इस बयान से ये शक पैदा हुआ कि शायद नियमों का उल्लंघन हुआ है.

इसके बाद CSK ने सफाई दी कि ब्रेविस को IPL 2025-27 के नियमों के तहत ही 2.2 करोड़ रुपये में रिप्लेसमेंट के तौर पर लिया गया है. विवाद बढ़ने पर अश्विन ने भी अपनी बात साफ की. उन्होंने कहा कि उनका मकसद CSK पर आरोप लगाना नहीं था, बल्कि उनके समझदारी भरे फैसले की तारीफ करना था.

हालात बिगड़ते देख अश्विन ने ये भी कहा कि IPL 2025 के दौरान अब वो अपने चैनल पर CSK से जुड़ा कोई भी कंटेंट पोस्ट नहीं करेंगे.

अश्विन का IPL करियर:

अश्विन ने अपने IPL करियर में कुल 5 टीमों के लिए खेला – चेन्नई सुपर किंग्स, राइजिंग पुणे सुपरजायंट्स, पंजाब किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स. उन्होंने 221 मैच खेले और 187 विकेट लिए. साथ ही उनके नाम एक अर्धशतक भी दर्ज है.

Tags: CHENNAI SUPER KINGSR ashwinR Ashwin Indian premier league retirementR Ashwin IPL Retirement
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

हर दिन अपनाएं ये तरीके और पाएँ लंबे नेल्स

August 27, 2025

क्या है हेयरफॉल की असली वजह?जानकर रह जाएंगे हैरान

August 27, 2025

इन आदतों से बहुत जल्दी बूढ़ी होने लगती हैं महिलाएं

August 27, 2025

केसर का पानी पीने से पुरुषों को मिलेंगे ये 5...

August 27, 2025

आँखों का धुंधलापन होगा दूर, आचार्य बालकृष्ण ने बताया सौंफ...

August 27, 2025

स्मेल , फ्रेग्नेंस और अरोमा में है बड़ा Difference यहां...

August 27, 2025
Asia Cup से पहले भारतीय टीम को बड़ा झटका, पूजारा के बाद इस दिग्गज प्लेयर ने लिया सन्यास, IPL से हुए Retire

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Asia Cup से पहले भारतीय टीम को बड़ा झटका, पूजारा के बाद इस दिग्गज प्लेयर ने लिया सन्यास, IPL से हुए Retire

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Asia Cup से पहले भारतीय टीम को बड़ा झटका, पूजारा के बाद इस दिग्गज प्लेयर ने लिया सन्यास, IPL से हुए Retire
Asia Cup से पहले भारतीय टीम को बड़ा झटका, पूजारा के बाद इस दिग्गज प्लेयर ने लिया सन्यास, IPL से हुए Retire
Asia Cup से पहले भारतीय टीम को बड़ा झटका, पूजारा के बाद इस दिग्गज प्लेयर ने लिया सन्यास, IPL से हुए Retire
Asia Cup से पहले भारतीय टीम को बड़ा झटका, पूजारा के बाद इस दिग्गज प्लेयर ने लिया सन्यास, IPL से हुए Retire
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?