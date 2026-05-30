Video: किसी ने वैभव सूर्यवंशी का साथ नहीं दिया… RR की हार से मायूस हुए अश्विन, रियान पराग को लताड़ा

Ashwin On Vaibhav Sooryavanshi: IPL 2026 में 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने अपनी बल्लेबाजी से क्रिकेट जगत को अपना दीवाना बना लिया. सूर्यवंशी के शानदार प्रदर्शन के दम पर राजस्थान रॉयल्स आईपीएल 2026 के क्वालीफायर-2 तक पहुंची, लेकिन फाइनल में नहीं जा पाई. सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi) ने एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 97 रनों की तूफानी पारी खेलकर टीम को जीत दिलाई. इसके बाद क्वालीफायर-2 में भी 96 रनों की बेहतरीन पारी खेली.

इसके बावजूद क्वालीफायर-2 में राजस्थान रॉयल्स को गुजरात टाइटंस के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा. सूर्यवंशी की बेहतरीन पारी के बाद राजस्थान की टीम फाइनल में नहीं पहुंच पाई, जिसको लेकर पूर्व भारतीय दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने अपना दर्द जाहिर किया है. उन्होंने वैभव सूर्यवंशी के लिए अपना दिल का दर्द बयां किया है.

सूर्यवंशी को लेकर क्या बोले अश्विन?

रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) ने अपने यूट्यूब चैनल गुजरात टाइटंस बनाम राजस्थान रॉयल्स मैच का रिव्यू किया. अश्विन ने कहा कि ‘मैं मायूस हूं, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 में कई अच्छी पारियां खेलीं और करीब 800 रन बनाए.’ अश्विन ने कहा कि उनके लिए सबसे खास वह पारी रही, जो वैभव सूर्यवंशी ने क्वालीफायर-2 में गुजरात टाइटंस के खिलाफ खेली. उन्होंने कहा कि इस मैच में भले ही सूर्यवंशी की किस्मत ने थोड़ा साथ दिया, लेकिन पिच से गेंदबाजों को मदद मिल रही थी.

“VIMAL BHAI, MAIN AAJ MAYOOS HOON” 🚨😢 R. Ashwin just said what we all felt about Vaibhav Sooryavanshi tonight after RR lost against GT 🥺🥺 He gave Vaibhav his flowers but also slammed the poor performance by Rajasthan Royals tonight. They all let this kid down. I think… pic.twitter.com/DobzhRtAOM — TheFakeFakeer (@TheFakeFakeer) May 29, 2026

अश्विन ने आगे कहा कि वैभव सूर्यवंशी ने मोहम्मद सिराज और कगिसो रबाडा जैसे इंटरनेशनल गेंदबाजों के सामने बल्लेबाजी की, जो टेस्ट क्रिकेट में गेंदबाजी करते हैं. सूर्यवंशी ने पिच के मिजाज को समझा और अपने शॉट्स में बदलाव किया. अश्विन ने कहा कि वैभव सूर्यवंशी अच्छा डिजर्व करते हैं, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स का प्रदर्शन निराशाजनक रहा. अश्विन का कहना है कि राजस्थान रॉयल्स ने युवा खिलाड़ी की बेहतरीन पारी का साथ नहीं दिया, लेकिन वैभव सूर्यवंशी ने जो किया उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है.

अश्विन ने रियान पराग को लताड़ा

अश्विन यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए वैभव सूर्यवंशी की जमकर तारीफ की, लेकिन रियान पराग (Riyan Parag) को जमकर लताड़ लगाई. अश्विन ने रियान पराग की कप्तानी पर कई सवाल उठाए. अश्विन ने कहा कि दासुन शनाका ने 9 गेंदों में 3 रन बनाए, जिनमें से उन्होंने 2 गेंदें छोड़ दीं. इसके बाद जोफ्रा आर्चर 6 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आए, जबकि डोनोवन फरेरा बाद में आए. अश्विन ने आगे कहा कि वैभव सूर्यवंशी अकेले 18 ओवर तक राजस्थान रॉयल्स के लिए लड़ाई करता रहा, लेकिन किसी ने उनका साथ नहीं दिया.

हार के बाद रोने लगे सूर्यवंशी

क्वालिफायर-2 में राजस्थान को मिली हार के बाद वैभव सूर्यवंशी भावुक हो गए थे. वैभव सूर्यवंशी को डगआउट में रोते हुए गया. फाइनल में न जा पाने के गम से वैभव सूर्यवंशी फूट-फूटकर रोने लगे. इस दौरान राजस्थान रॉयल्स के स्टाफ उन्हें समझाते दिखाई दिए. मैच की बात करें, तो वैभव सूर्यवंशी ने राजस्थान की ओर से 96 रनों की शानदार पारी खेली. इसके अलावा रविंद्र जडेजा और डोनोवन फरेरा ने 38 रनों का योगदान किया.

इसके दम पर राजस्थान ने गुजरात टाइटंस को 215 रनों का टारगेट दिया. इसके जवाब में उतरी गुजरात की टीम 18.4 ओवर में ही टारगेट हासिल कर लिया. गुजरात की ओर से साईं सुदर्शन ने 58 रनों की पारी खेली, जबकि शुभमन गिल ने 104 रन बनाए. इसके दम पर गुजरात ने 7 विकेट से मैच जीतकर फाइनल में एंट्री कर ली.