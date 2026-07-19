IND vs ENG: अब अश्विन ने गौतम गंभीर को लपेटा, कुलदीप यादव को नहीं दिया मौका, तो बोले- तर्क कितना सही…

भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे तीसरे और निर्णायक वनडे मुकाबले में कुलदीप यादव को एक बार फिर प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं मिलने पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन ने सवाल उठाए हैं. अश्विन का मानना है कि टीम मैनेजमेंट अब तक कुलदीप को इसलिए बाहर रखता रहा है क्योंकि वह नंबर-8 पर मजबूत बल्लेबाजी नहीं कर सकते. हालांकि, उन्होंने कहा कि इस मुकाबले में अर्शदीप सिंह को शामिल करने से भी बल्लेबाजी क्रम में कोई खास मजबूती नहीं आई है. ऐसे में यह फैसला समझ से परे लगता है.

भारत को तीसरे वनडे से पहले दो बड़े झटके लगे थे. तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर चोट के कारण मुकाबले से बाहर हो गए. इसके बाद केएल राहुल की टीम में वापसी हुई, जबकि अर्शदीप सिंह और प्रिंस यादव को प्लेइंग XI में शामिल किया गया. इसके बावजूद कुलदीप यादव को मौका नहीं मिला. टीम मैनेजमेंट ने लॉर्ड्स की परिस्थितियों को देखते हुए चार तेज गेंदबाजों के साथ उतरने का फैसला किया.

अश्विन ने सोशल मीडिया पर उठाया सवाल

रविचंद्रन अश्विन ने सोशल मीडिया पर लिखा कि कुलदीप यादव को बाहर रखने की सबसे बड़ी दलील हमेशा यही दी जाती है कि टीम की बल्लेबाजी नंबर-7 तक ही समाप्त हो जाती है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अब जब अर्शदीप सिंह नंबर-8 पर बल्लेबाजी करेंगे, तो यह तर्क कितना सही साबित होता है. अश्विन की इस टिप्पणी के बाद भारतीय टीम के चयन को लेकर नई बहस शुरू हो गई है.

इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने भारत को किया परेशान

कुलदीप यादव ने अपना आखिरी वनडे जून में अफगानिस्तान के खिलाफ घरेलू सीरीज में खेला था, जहां उन्हें तीन में से केवल एक मैच में मौका मिला. इससे पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में उनका प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा था, जबकि टी20 विश्व कप में भी उन्हें सिर्फ एक मुकाबला खेलने का मौका मिला. हालांकि, आईपीएल 2026 में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया. वहीं, तीसरे वनडे में भारत की गेंदबाजी की शुरुआत बेहद खराब रही. बेन डकेट और जैकब बेथेल ने पहले विकेट के लिए 192 रन की साझेदारी कर भारत को शुरुआती दौर में ही दबाव में ला दिया.