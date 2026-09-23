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अजीत अगरकर की तारीफ में उतरा पूर्व क्रिकेटर, बोला- उनका काम अच्छा था, आसान नहीं होता…

रविचंद्रन अश्विन ने अजीत अगरकर के चीफ सेलेक्टर के तौर पर किए गए काम की तारीफ की है. अश्विन ने बताया कि रिटायरमेंट के समय उनकी अगरकर से बात हुई थी और इसे पर्सनल फैसला बताया गया था. उन्होंने कहा कि अगरकर के कार्यकाल में सीनियर खिलाड़ियों को फेज आउट करना आसान नहीं था.

By: Satyam Sengar | Published: September 23, 2026 3:36:45 PM IST

अजीत अगरकर की तारीफ में पूर्व क्रिकेटर.
अजीत अगरकर की तारीफ में पूर्व क्रिकेटर.


पूर्व भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने टीम इंडिया के आउटगोइंग चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर के काम की तारीफ की है. अश्विन ने कहा कि अगरकर के कार्यकाल में कई बड़े और मुश्किल फैसले लिए गए. इनमें सीनियर खिलाड़ियों को धीरे-धीरे टीम से बाहर करना भी शामिल था. अश्विन खुद भी उन खिलाड़ियों में रहे, जिन्हें इस बदलाव के दौर में भारतीय टीम से बाहर होना पड़ा. इसके बावजूद उन्होंने अगरकर को एक अच्छा चीफ सेलेक्टर बताया.

अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर बताया कि रिटायरमेंट के समय उनकी अगरकर से बात हुई थी. उन्होंने अगरकर को फोन करके अपने संन्यास के फैसले के बारे में बताया था. अश्विन के मुताबिक, अगरकर ने इसे उनका पर्सनल फैसला बताया था. अश्विन ने कहा कि अगरकर के पास टीम में बदलाव की बड़ी जिम्मेदारी थी. इस दौरान रोहित शर्मा और विराट कोहली ने भी टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया, जबकि युवा खिलाड़ियों को टीम में आगे आने का मौका मिला.

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सीनियर खिलाड़ियों को बाहर करना आसान नहीं
अश्विन ने कहा कि चीफ सेलेक्टर के तौर पर अगरकर को कई बड़े फैसले लेने पड़े. उन्होंने कहा, “अजीत अगरकर के पास इस दौरान कई बड़े फैसले लेने की जिम्मेदारी थी; उन्हें सीनियर खिलाड़ियों को टीम से धीरे-धीरे बाहर करना था; यह बिल्कुल आसान काम नहीं है.” अश्विन ने माना कि वह भी अगरकर के कार्यकाल में फेज आउट किए गए सीनियर खिलाड़ियों में शामिल थे; लेकिन उन्होंने अपने पर्सनल अनुभव को अलग रखकर अगरकर के काम को देखने की बात कही.

अश्विन बोले- खुद को उनकी जगह रखकर देखें
अश्विन ने कहा कि कई बार लोग फैसलों को अपने अहंकार या पर्सनल रिश्तों के नजरिए से देखते हैं; लेकिन यह समझना भी जरूरी है कि सामने वाले व्यक्ति की जिम्मेदारी क्या है. उन्होंने कहा, “हम सभी यह गलती करते हैं कि खुद को उनकी जगह रखकर नहीं देखते.” अगरकर ने 2023 में चेतन शर्मा की जगह चीफ सेलेक्टर का पद संभाला था; उनके कार्यकाल में भारत ने दो टी20 वर्ल्ड कप और 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जीती.

Tags: ajit agarkarR ashwin
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