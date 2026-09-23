Ashwin on Zaheer Khan: जहीर खान का ‘माही’ के साथ कैसा है रिश्ता? अश्विन ने किया खुलासा, बोले- वो धोनी के कंधे पर…

R Ashwin on Zaheer Khan: चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने स्टीफन फ्लेमिंग के जाने के बाद पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज जहीर खान (Zaheer Khan) को नया हेड कोच बनाया है. अब इस पर पूर्व भारतीय दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन का बयान सामने आया है. रविचंद्रन अश्विन ने जहीर खान को CSK का हेड कोच बनाए जाने के फैसले का समर्थन किया है. अश्विन का कहना है कि जहीर खान और महेंद्र सिंह धोनी के बीच काफी अच्छा रिश्ता है. वे दोनों एक-दूसरे को अच्छे से समझते हैं. उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए कहा कि जहीर खान के पास अपने पूर्व भारतीय कप्तान से असहमत होने और अपने सुझाव देने का अनुभव और अधिकार है, क्योंकि उन दोनों ने लंबे समय तक एक-दूसरे के साथ भारत के लिए क्रिकेट खेला है.

जहीर धोनी से हो सकते हैं असहमत?

अश्विन ने अपनी वीडियो में कहा कि जहीर खान के अंदर धोनी से असहमत होने की क्षमता है. वहीं, ऋतुराज गायकवाड़ जैसे अन्य खिलाड़ी धोनी से असहमत नहीं हो सकते हैं और कोई अन्य कॉम्बिनेशन नहीं सुझा सकते हैं. वहीं, जहीर खान हेड कोच के तौर पर ऐसा करते सकते है. वो धोनी के कंधे पर हाथ रखकर सुझाव भी दे सकते हैं, क्योंकि जब धोनी कप्तान थे तब जहीर एक सीनियर खिलाड़ी थे. उन दोनों के बीच बहुत अच्छा तालमेल है.

जहीर और धोनी का रिश्ता कैसा है?

रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) ने आगे कहा कि एमएस धोनी और जहीर खान की आपस में बहुत अच्छी बनती है. कप्तान-खिलाड़ी के रिश्ते में भी उनकी बहुत अच्छी बनती थी. इसलिए, यह साफ है कि यह फैसला धोनी की मंजूरी के बाद ही लिया गया. CSK के लिए जो बात वाकई काम आएगी, वह यह है कि जहीर की समझदारी और सूझबूझ. इसके साथ ही उनके काम करने के तरीके और बुद्धिमानी के कारण धोनी के साथ उनकी राय में कोई बड़ा फर्क नहीं आएगा. वे दोनों आपस में बात करेंगे और सहमत होंगे.

जहीर खान का कोचिंग करियर

जहीर खान पहली बार किसी IPL टीम के हेड कोच बनाए गए हैं. इससे पहले उन्होंने मुंबई इंडियंस में डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशन्स के पद पर काम किया. इसके बाद लखनऊ सुपर जायंट्स में एक मेंटॉर का रोल निभाया. अब वो IPL 2027 में CSK के हेड कोच के तौर पर काम करते दिखाई देंगे.