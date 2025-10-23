Home > खेल > India vs Australia: अश्विन की रहस्यमयी पोस्ट से मचा बवाल, फैंस बोले फिर से खेल गए मास्टरमाइंड!

India vs Australia: अश्विन की रहस्यमयी पोस्ट से मचा बवाल, फैंस बोले फिर से खेल गए मास्टरमाइंड!

Ravichandran Ashwin ने एक तस्वीर शेयर कर सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी. फैंस ने इसे 2022 T20 वर्ल्ड कप के उस ऐतिहासिक पल से जोड़ा, तो कुछ ने इसे टीम इंडिया की ताज़ा हार पर छुपा हुआ संदेश माना.

By: Sharim Ansari | Published: October 23, 2025 9:32:54 PM IST

Australia Tour 2025: भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने बुधवार को सोशल मीडिया पर एक रहस्यमयी पोस्ट से हलचल मचा दी, जिसके बारे में प्रशंसकों का मानना है कि इसका गहरा अर्थ है. 2022 में इसी दिन, अश्विन ने टी20 वर्ल्ड कप इतिहास के सबसे नाटकीय अंत में से एक में अद्भुत संयम का परिचय दिया था. पाकिस्तान के खिलाफ अंतिम गेंद पर भारत को 2 रन चाहिए थे, और स्पिनर ने मोहम्मद नवाज़ की एक फुल-बॉल को शांति से छोड़ दिया, जो लेग साइड में जा रही थी.

अंपायर ने वाइड का इशारा किया, जिससे स्कोर बराबर हो गया, इससे पहले कि अश्विन ने अगली गेंद को मिड-ऑफ के ऊपर से उछालकर भारत की शानदार जीत सुनिश्चित की.

गुरुवार को, ऑस्ट्रेलिया से भारत की सीरीज हार के कुछ घंटों बाद, अश्विन ने भारत के तिरंगे में Nike के लोगो वाली एक तस्वीर पोस्ट की, जिसकी टैगलाइन थी – “Just Leave It”. इस पोस्ट ने तुरंत व्यापक चर्चा छेड़ दी, और फैंस ने इसे MCG (स्टेडियम) के उस अविस्मरणीय पल से जोड़ दिया.

जहां कई लोगों ने इसे उनकी प्रसिद्ध लीव की ओर एक चतुर इशारा माना, वहीं कुछ लोगों ने अनुमान लगाया कि यह शुभमन गिल की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया से वनडे सीरीज हारने के बाद टीम इंडिया के मौजूदा संघर्ष पर एक सूक्ष्म कटाक्ष हो सकता है. कुछ उपयोगकर्ताओं ने यह भी सुझाव दिया कि यह उन वरिष्ठ खिलाड़ियों पर लक्षित हो सकता है जो Adelaide में अच्छा प्रदर्शन करने में विफल रहे, जहां भारत दूसरा वनडे मैच दो विकेट से हार गया. विशेष रूप से विराट कोहली, एडिलेड में 4 गेंदों पर जीरो पर आउट हो गए.

फैंस की प्रतिक्रियाएं

हालांकि इस पोस्ट में कोई कैप्शन या स्पष्टीकरण नहीं था, फिर भी ऑनलाइन प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई. कई फैंस ने 2022 के उस रोमांचक मैच के दौरान अश्विन के शांत स्वभाव को याद किया, पुराने क्लिप और कमेंट्री के मुख्य अंश साझा किए. क्रिकेट कमेंटेटर हर्षा भोगले ने उस मैच के बाद प्रसिद्ध रूप से कहा था कि जीत का जश्न मनाते समय, अश्विन की वाइड खेलने और स्लॉग की तलाश न करने की शांत भावना के बारे में भी सोचें.

उस समय, सोशल मीडिया ने उस तनावपूर्ण पल में अश्विन की सजगता और संयम की सराहना की थी, एक फैन ने लिखा था कि एक गेंद पर 2 रन चाहिए थे, लाखों लोग देख रहे थे और इस खिलाड़ी ने गेंद को वाइड छोड़ने की हिम्मत की.

अश्विन का यह नवीनतम पोस्ट केवल एक पुरानी यादों को ताज़ा करने वाला था या इसमें कोई छिपा हुआ संदेश था, यह स्पष्ट नहीं है. लेकिन MCG में अपनी निर्णायक विदाई की तरह, इस ऑलराउंडर ने एक बार फिर सभी को असमंजस में डाल दिया है.

