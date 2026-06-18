Home > खेल > Ravichandran Ashwin: क्या अब दूसरे देश के लिए खेलेंगे अश्विन? भारतीय खिलाड़ी का रिटायरमेंट के 18 महीने बाद बड़ा ऐलान

Ravichandran Ashwin: क्या अब दूसरे देश के लिए खेलेंगे अश्विन? भारतीय खिलाड़ी का रिटायरमेंट के 18 महीने बाद बड़ा ऐलान

Ravichandran Ashwin: आर. अश्विन ने फ्रेंचाइजी द्वारा जारी एक वीडियो में कहा, "मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड इसलिए हूं क्योंकि यह ऐसा देश नहीं है जहां आप बहुत ज्यादा क्रिकेट खेलते हैं. हालांकि मैं दशकों से क्रिकेट खेल रहा हूं, लेकिन मुझे अमेरिका आकर इसका अनुभव करने का मौका नहीं मिला. मैं कुछ महीने पहले यहां आया था."

By: Divyanshi Singh | Published: June 18, 2026 5:53:09 PM IST

संन्यास के बाद इस टीम में शामिल हुए आर अश्विन
संन्यास के बाद इस टीम में शामिल हुए आर अश्विन


Ravichandran Ashwin: आर. अश्विन ने दिसंबर 2024 में इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया था. इसके बाद उन्होंने 2025 में IPL से रिटायरमेंट का ऐलान किया. अब, आर. अश्विन एक नई टीम में शामिल हो गए हैं. वह 20 जून को अपना पहला मैच खेलेंगे.आर. अश्विन मेजर लीग क्रिकेट 2026 में खेलेंगे. वह लीग में खेलने वाले पहले रिटायर्ड भारतीय खिलाड़ी हैं. आर. अश्विन सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स के लिए खेलेंगे. वह पहले ही टीम में शामिल हो चुके हैं और लीग में खेलने को लेकर अपनी एक्साइटमेंट जाहिर की है.

मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूं-आर. अश्विन

आर. अश्विन ने फ्रेंचाइजी द्वारा जारी एक वीडियो में कहा, “मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड इसलिए हूं क्योंकि यह ऐसा देश नहीं है जहां आप बहुत ज्यादा क्रिकेट खेलते हैं. हालांकि मैं दशकों से क्रिकेट खेल रहा हूं, लेकिन मुझे अमेरिका आकर इसका अनुभव करने का मौका नहीं मिला. मैं कुछ महीने पहले यहां आया था.”

You Might Be Interested In

उन्होंने आगे कहा, “मैंने इसी ग्राउंड पर एक एग्जीबिशन मैच खेला था. यह मेरे लिए भी बहुत अलग है.” हालांकि मैं लंबे समय से क्रिकेट खेल रहा हूं, लेकिन मैं यहां के लोगों से बातचीत करने के लिए उत्सुक हूं.”

18 जून से शुरू होने वाला है मेजर लीग

मेजर लीग क्रिकेट 2026 18 जून से शुरू होने वाला है. पहला मैच टेक्सास सुपर किंग्स और सिएटल ओकार्स के बीच खेला जाएगा. लॉस एंजिल्स नाइट राइडर्स और सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स 20 जून को खेलेंगे.

आर. अश्विन भारत के दिग्गज क्रिकेटरों में से एक हैं. उन्होंने भारत के लिए 106 टेस्ट मैचों में 537 विकेट लिए हैं. उन्होंने 116 ODI मैचों में 156 विकेट और 65 T20 मैचों में 72 विकेट भी लिए हैं. उन्होंने 221 IPL मैचों में 187 विकेट भी लिए हैं.

Tags: ravichandran ashwin
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

भारत के लिए सबसे तेज ODI शतक लगाने वाले कप्तान,...

June 18, 2026

बॉलीवुड actresses, जिन्होंने फिल्मों के लिए बढ़ाया बेहिसाब वजन

June 18, 2026

मिल गया डार्क सर्कल और झुर्रियों का असली दुश्मन!

June 18, 2026

5 एक्टर्स, जिन्होंने विदेशियों से रचाई शादी

June 18, 2026

इन अभिनेत्रियों का फिल्मों में दिखा एक्शन अवतार

June 18, 2026

ऐसे स्टोर करें अचार, सालों-साल नहीं होंगे खराब

June 18, 2026
Ravichandran Ashwin: क्या अब दूसरे देश के लिए खेलेंगे अश्विन? भारतीय खिलाड़ी का रिटायरमेंट के 18 महीने बाद बड़ा ऐलान

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Ravichandran Ashwin: क्या अब दूसरे देश के लिए खेलेंगे अश्विन? भारतीय खिलाड़ी का रिटायरमेंट के 18 महीने बाद बड़ा ऐलान
Ravichandran Ashwin: क्या अब दूसरे देश के लिए खेलेंगे अश्विन? भारतीय खिलाड़ी का रिटायरमेंट के 18 महीने बाद बड़ा ऐलान
Ravichandran Ashwin: क्या अब दूसरे देश के लिए खेलेंगे अश्विन? भारतीय खिलाड़ी का रिटायरमेंट के 18 महीने बाद बड़ा ऐलान
Ravichandran Ashwin: क्या अब दूसरे देश के लिए खेलेंगे अश्विन? भारतीय खिलाड़ी का रिटायरमेंट के 18 महीने बाद बड़ा ऐलान