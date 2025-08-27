Home > खेल > IPL से संन्यास लेने के बाद इन विदेशी T20 लीग्स में खेल सकते हैं Ravichandran Ashwin, सोशल मीडिया पोस्ट में दिया हिंट!

Ravichandran ashwin news: अश्विन ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के ज़रिए इसकी जानकारी दी कि आईपीएल से संन्यास लेने के बाद अश्विन विदेशी लीग में खेलने के बारे में सोच रहे हैं। चलिए जानते हैं कि अब वो किन लीग्स में खेल सकते है?

August 27, 2025

Ravichandran Ashwin: भारत के दिग्गज ऑफ स्पिनर रविचंद्नन अश्विन ने पिछले साल दिसंबर में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का बाद 27 अगस्त को आईपीएल को भी अलविदा कह दिया है। उन्होंने अपने करियर में 17 साल तक क्रिकेट खेला है। अश्विन ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के ज़रिए इसकी जानकारी दी कि आईपीएल से संन्यास लेने के बाद अश्विन विदेशी लीग में खेलने के बारे में सोच रहे हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि वह दुनिया की किन विदेशी लीग में खेलते नज़र आ सकते हैं।

SA टी20 लीग

एसए टी20 2025-26 की नीलामी 9 सितंबर को केपटाउन में होगी, जिसमें अंकित राजपूत, पीयूष चावला और सिद्धार्थ कौल जैसे कुछ भारतीय खिलाड़ियों के नाम पहले ही शामिल हैं। अश्विन को भी इस सूची में जोड़ा जा सकता है।

लीग 26 दिसंबर से शुरू होगी। प्रिटोरिया कैपिटल्स, जोबर्ग सुपर किंग्स और पार्ल रॉयल्स जैसी टीमें, जिनकी मूल फ्रेंचाइजी पहले भी अश्विन को IPL में टीम में शामिल कर चुकी हैं, उन्हें लेने में गहरी दिलचस्पी दिखा सकती हैं।

द हंड्रेड

अश्विन इंग्लैंड के इस 100 गेंदों वाले टूर्नामेंट में खेलने में दिलचस्पी दिखा सकते हैं। आपको बता दें कि अब तक किसी भी भारतीय खिलाड़ी ने द हंड्रेड में हिस्सा नहीं लिया है, और अश्विन इस मामले में फिर से पहले खिलाड़ी बन सकते हैं। साथ ही, IPL मालिक भी अपनी टीमों को द हंड्रेड से जोड़ रहे हैं, जिससे आखिरकार एक भारतीय स्टार के लिए दरवाजे खुल सकते हैं।

बिग बैश लीग या इंटरनेशनल लीग टी20

इंटरनेशनल लीग टी20 2025-26 सीज़न 2 दिसंबर से शुरू होगा, जबकि बीबीएल 14 दिसंबर से शुरू होगा। अगर मौका मिलता है, तो शेड्यूल क्लैश के कारण अश्विन को इनमें से किसी एक को चुनना पड़ सकता है। उनके लिए इंटरनेशनल लीग टी20 में जाना आसान हो सकता है क्योंकि इसमें ज़्यादातर आईपीएल फ्रैंचाइज़ी टीमें शामिल होती हैं। लेकिन उन्हें बीबीएल से भी ऑफर मिल सकते हैं।

