Home > खेल > CSK की तरफ से खेलने को लेकर Ashwin को ये क्या बोल गए डिविलियर्स, सुन धोनी भी दंग

CSK की तरफ से खेलने को लेकर Ashwin को ये क्या बोल गए डिविलियर्स, सुन धोनी भी दंग

R Ashwin: अश्विन ने अपने आईपीएल करियर की शुरुआत चेन्नई स्थित फ्रैंचाइज़ी के साथ की थी और 2010 और 2011 में टूर्नामेंट जीतने वाली टीम का हिस्सा थे।

Published By: Divyanshi Singh
Published: September 1, 2025 09:47:00 IST

R Ashwin
R Ashwin

IPL: कुछ ही दिन पहले भारतीय स्पिनर रविचंद्र अश्विन (Ravichandran Ashwin) ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) से संन्यास का एलान किया। 38 साल के इस खिलाड़ी ने आईपीएल 2025 सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) की तरफ से खेला था। अश्विन ने संन्यास के एलान के बाद कहा कि वह अब दुनिया भर की लीगों में अन्य अवसरों की तलाश करेंगे।

कई टीमों का हिस्सा रह चुके हैं आर अश्विन

बता दें कि अश्विन आईपीएल में कई टीमों का हिस्सा रहे हैं। अश्विन सीएसके, राजस्थान रॉयल्स, दिल्ली कैपिटल्स, राइजिंग पुणे सुपरजायंट्स और किंग्स इलेवन पंजाब (अब पंजाब किंग्स) जैसे टीमों के साथ खेल चुके हैं। हालाकि उन्होंने अपनी अधिकांश सफलता पाँच बार की चैंपियन सीएसके के साथ हासिल की।

अश्विन को लेकर डिविलियर्स ने कही ये बात

अश्विन ने अपने आईपीएल करियर की शुरुआत चेन्नई स्थित फ्रैंचाइज़ी के साथ की थी और 2010 और 2011 में टूर्नामेंट जीतने वाली टीम का हिस्सा थे। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान एबी डिविलियर्स (AB de Villiers) का मानना ​​है कि अश्विन को पहले सीएसके नहीं छोड़ना चाहिए था, क्योंकि जब वह दूसरी टीमों के लिए खेलते थे तो उन्हें “स्थिर” महसूस नहीं होता था।

बता दें कि अश्विन ने आईपीएल करियर में 221 मैच खेले है। उन्होने 7.20 की इकॉनमी से 187 विकेट लिए, जिसमें उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4/34 रहा। 

वह खेल का कितना वैज्ञानिक था-डिविलियर्स

डिविलियर्स ने एक्स पर 360 लाइव सत्र के दौरान कहा “शानदार करियर, यह कहना ही होगा कि वह कितना शानदार खिलाड़ी था। वह खेल का कितना वैज्ञानिक, खेल का एक डॉक्टर, प्रोफेसर, हमेशा नियमों की सीमा तक जाता था। आमतौर पर सही होता था, भले ही उस पर थोड़ी-बहुत नाराजगी भी जताई जाती थी। मैं उन लोगों का बहुत सम्मान करता हूँ जो खेल का अध्ययन करते हैं, और वह ऐसे ही क्रिकेटरों में से एक थे,” ।

आरसीबी के इस दिग्गज ने आगे कहा कि “अविश्वसनीय कौशल। भारत में एक बड़ा खिलाड़ी और आइकन। उसने वर्षों में टीम इंडिया और सीएसके के लिए कई मैच जीते। वह दूसरी टीमों के लिए खेला, लेकिन उन टीमों में कभी भी स्थिर महसूस नहीं किया। मेरी राय में, उसे हमेशा सीएसके में ही रहना चाहिए था। ज़ाहिर है, यह उसके ऊपर नहीं था, क्योंकि उसे बनाए रखने में, टीम के चयन में, कई तरह की बातें शामिल होती हैं। लेकिन मैं उसे हमेशा पीली जर्सी वाले खिलाड़ी के रूप में याद रखूँगा,”।

अश्विन 2008 से 2015 तक सीएसके टीम का हिस्सा थे। इसके बाद उन्होंने नौ अन्य सीज़न अलग-अलग क्लबों में बिताए। हालाँकि, सऊदी अरब में 2025 की मेगा नीलामी से पहले जब उन्हें चुना गया, तो उनकी वापसी तय लग रही थी।

आईपीएल 2025 में नहीं कर पाएं कमाल 

सीएसके ने आईपीएल 2025 सीज़न के लिए अश्विन को 9.75 करोड़ रुपये में साइन किया। हालाँकि, यह स्पिनर उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया और नौ मैचों में सिर्फ़ सात विकेट ही ले पाया। इस ऑफ स्पिनर में धार भी नहीं थी जो पावरप्ले में उनके रन लुटाने का मुख्य कारण था। हालाँकि, डिविलियर्स का मानना ​​है कि अश्विन को अपने करियर पर गर्व होना चाहिए क्योंकि उन्होंने बल्ले से भी इस स्पिनर की क्षमता की सराहना की।

डिविलियर्स ने कहा, “बल्लेबाज़ी में उन्हें बहुत कमतर आंका गया। इस बारे में ज़्यादा बात नहीं की गई कि उन्होंने बल्ले से कितना जज्बा दिखाया। आमतौर पर, जब टीम इंडिया मुश्किल में होती है, तो वह किसी न किसी तरह से टीम को जीत दिला ही लेते।”

Pujara retirement: पुजारा ने साझा किया पीएम मोदी का विशेष पत्र, क्या है इसकी खास बात?

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास

अश्विन ने दिसंबर 2024 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के बीच में ही अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। उन्होंने अपना करियर भारत के लिए दूसरे सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज के रूप में समाप्त किया, जो केवल अनिल कुंबले से पीछे थे।

Bihar Sports: कृष्णन बी पाठक ने अंतरराष्ट्रीय मैच में पूरे किए 150 गोल, जापान के खिलाफ मैच मिली उपलब्धि

Tags: AB de Villiersravichandran ashwin
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

घर पर बनाए बच्चों के लिए स्वादिष्ट और बाजार जैसी...

September 1, 2025

रागी रोटी से करे अपने सुगर लेवल को कंट्रोल और...

September 1, 2025

झटपट तैयार करें मूंग दाल हलवा, स्वाद ऐसा कि उंगलियां...

September 1, 2025

किस समय पर चाय पीना होता है सबसे सही? जानें

August 31, 2025

खाली पेट अदरक को चबाने से क्या होता है?

August 31, 2025

लाल मिर्च खाने के 5 बड़े नुकसान

August 31, 2025
CSK की तरफ से खेलने को लेकर Ashwin को ये क्या बोल गए डिविलियर्स, सुन धोनी भी दंग

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

CSK की तरफ से खेलने को लेकर Ashwin को ये क्या बोल गए डिविलियर्स, सुन धोनी भी दंग

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

CSK की तरफ से खेलने को लेकर Ashwin को ये क्या बोल गए डिविलियर्स, सुन धोनी भी दंग
CSK की तरफ से खेलने को लेकर Ashwin को ये क्या बोल गए डिविलियर्स, सुन धोनी भी दंग
CSK की तरफ से खेलने को लेकर Ashwin को ये क्या बोल गए डिविलियर्स, सुन धोनी भी दंग
CSK की तरफ से खेलने को लेकर Ashwin को ये क्या बोल गए डिविलियर्स, सुन धोनी भी दंग
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?