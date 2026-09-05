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अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंंशी को नहीं मिलेगा वर्ल्ड कप टीम में मौका, ये खिलाड़ी रहेंगे पहली पसंद, अश्विन ने बताया

पूर्व भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने 2027 वनडे वर्ल्ड कप के लिए अपनी पसंदीदा भारतीय टीम का चयन किया है. उन्होंने ऋषभ पंत, संजू सैमसन, मोहम्मद शमी और वॉशिंगटन सुंदर जैसे खिलाड़ियों को अपनी सूची में जगह नहीं दी. वहीं भुवनेश्वर कुमार की वापसी का समर्थन करते हुए उन्हें दक्षिण अफ्रीका की परिस्थितियों के लिए अहम खिलाड़ी बताया.

By: Satyam Sengar | Published: September 5, 2026 4:37:03 PM IST



पूर्व भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने 2027 वनडे वर्ल्ड कप के लिए अपनी संभावित भारतीय टीम का चयन किया है. इस सूची में उन्होंने कई बड़े खिलाड़ियों को जगह नहीं दी. ऋषभ पंत, संजू सैमसन, मोहम्मद शमी और वॉशिंगटन सुंदर को अश्विन ने अपनी टीम से बाहर रखा है. इसके अलावा वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, शिवम दुबे, गुरनूर बराड़, प्रिंस यादव और रवि बिश्नोई को भी उन्होंने अगले विश्व कप की टीम का हिस्सा बनने की संभावना से दूर बताया है. वहीं यशस्वी जायसवाल, रुतुराज गायकवाड़, रविंद्र जडेजा, नीतीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा को उन्होंने ‘शायद’ की श्रेणी में रखा है.

शेयर किए गए एक वीडियो में अश्विन ने कहा कि शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, हार्दिक पंड्या, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव को 2027 वनडे वर्ल्ड कप टीम में जरूर होना चाहिए. दूसरे विकेटकीपर-बल्लेबाज के रूप में उन्होंने ईशान किशन का समर्थन किया.

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भुवनेश्वर कुमार की वापसी का किया समर्थन
अश्विन की टीम में सबसे चौंकाने वाला नाम भुवनेश्वर कुमार का रहा. भुवनेश्वर ने जनवरी 2022 के बाद से भारत के लिए कोई वनडे मैच नहीं खेला है, लेकिन अश्विन का मानना है कि दक्षिण अफ्रीका की परिस्थितियों में उनका अनुभव भारतीय टीम के लिए बेहद उपयोगी साबित होगा. उन्होंने कहा कि भुवनेश्वर को रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी और अन्य घरेलू टूर्नामेंट खेलकर विश्व कप की तैयारी करनी चाहिए.

आईपीएल 2026 में शानदार प्रदर्शन
भुवनेश्वर कुमार ने जनवरी 2013 में पाकिस्तान के खिलाफ वनडे डेब्यू किया था और अब तक 121 वनडे मैचों में 141 विकेट लिए हैं. अंतरराष्ट्रीय वनडे क्रिकेट से लंबे समय से दूर रहने के बावजूद उन्होंने आईपीएल 2026 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए शानदार प्रदर्शन किया. उन्होंने 16 मैचों में 28 विकेट लेकर टूर्नामेंट में दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज का स्थान हासिल किया और टीम को लगातार दूसरा आईपीएल खिताब जिताने में अहम भूमिका निभाई. अश्विन का मानना है कि ऐसे अनुभवी गेंदबाज की मौजूदगी 2027 वनडे वर्ल्ड कप में भारत के लिए बड़ा अंतर पैदा कर सकती है.

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