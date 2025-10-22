Home > खेल > Selection Controversy: सरफ़राज़ खान को टीम से बाहर करने पर भड़के अश्विन, कहा- ‘मैं उसकी जगह पर होता तो…’

Selection Controversy: सरफ़राज़ खान को टीम से बाहर करने पर भड़के अश्विन, कहा- 'मैं उसकी जगह पर होता तो…'

Sarfaraz Khan Selection: फिटनेस सुधार और शानदार प्रदर्शन के बावजूद सरफ़राज़ खान को इंडिया A टीम से बाहर किए जाने पर पूर्व खिलाड़ी रविचंद्रन अश्विन ने चयनकर्ताओं की कड़ी आलोचना की.

By: Sharim Ansari | Published: October 22, 2025 10:22:09 PM IST

Ashwin on Sarfaraz Khan Selection
Ashwin on Sarfaraz Khan Selection

India A squad: 28 वर्षीय सरफ़राज़ खान, जिन्होंने हाल ही में अपना वज़न कम किया है और पिछले कुछ वर्षों में भारत के घरेलू क्रिकेट में काफ़ी रन बनाए हैं, को टीम में शामिल न किए जाने पर सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया. लोगों ने पूछा कि टीम में जगह पाने के लिए वह और क्या कर सकते हैं. मंगलवार को जब नेशनल सेलेक्शन कमिटी ने South Africa A के खिलाफ 2 फर्स्ट क्लास मैचों के लिए भारतीय टीम का चयन किया, तो सरफ़राज़, जो बुधवार को अपना 28वां जन्मदिन मनाएंगे, का नाम ऋषभ पंत की कप्तानी वाली दोनों टीमों में से किसी में भी नहीं था.

प्रसिद्ध घरेलू बल्लेबाज़ सरफ़राज़ खान का फर्स्ट क्लास में 56 मैचों में औसत 65.19 और पिछले पांच वर्षों में 117.47 का शानदार औसत है, जिसमें उन्होंने 10 शतकों और पांच अर्द्धशतकों के साथ 2,467 रन बनाए हैं.

फिटनेस के साथ-साथ खेल में भी दिखाया दम

इस साल की शुरुआत में, 27 वर्षीय इस खिलाड़ी ने अपनी फिटनेस साबित करने के लिए 17 किलो वजन कम किया और 2024-25 के घरेलू सत्र में इंग्लैंड (तीन टेस्ट में 50) और न्यूज़ीलैंड (पहले बेंगलुरु टेस्ट में 150) के खिलाफ लगातार रन बनाए. इसके बावजूद, ऑस्ट्रेलिया में 2024-25 की बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के लिए नज़रअंदाज़ किए जाने के बाद से उन्होंने एक भी टेस्ट नहीं खेला है.

जांघ की चोट से उबरकर, जिसने उन्हें दलीप ट्रॉफी और ईरानी कप से बाहर रखा था, यह मुंबईकर लय में नज़र आया और जम्मू-कश्मीर के खिलाफ अपनी वापसी की पारी में 42 और 32 रन बनाए.

अश्विन ने की सख़्त आलोचना

पूर्व भारतीय क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन ने सरफराज खान की अनदेखी के लिए अजीत अगरकर की अगुवाई वाली सेलेक्शन कमिटी की आलोचना की. अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा कि जब मैं सरफराज के चयन न होने की जांच करता हूं, तो मुझे कोई स्पष्टीकरण नहीं मिलता. मुझे बहुत दुख होता है और मुझे उनके लिए दुख होता है. अगर मैं चयनकर्ता होता, तो मैं उन्हें फ़ोन करके क्या कहता? उसने अपना वज़न कम कर लिया है, और रन बना रहा है. उसने अपनी पिछली टेस्ट सीरीज़ में शतक भी लगाया था.

और इस तरह से टीम में न चुने जाने से मुझे लगता है कि कोई सोच रहा होगा कि हमने उसे काफ़ी देख लिया है, और अब हम उसे नहीं चाहते, इसलिए हम उस दिशा में नहीं जाना चाहते.

अगर मैं सरफ़राज़ ख़ान होता, तो मैं यही सोचता. उसे India A टीम से बाहर कर दिया गया है. यह सचमुच दरवाज़ा बंद होने जैसा है. वह कहां अच्छा प्रदर्शन करेगा? अब, अगर वह फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन करता है, तो लोग कहेंगे कि वह सिर्फ़ फर्स्ट क्लास क्रिकेट के लिए ही बहुत अच्छा है.

तो अब उसे India A के लिए नहीं चुना जाएगा. वह कहां जाकर अपनी योग्यता साबित करेगा? वह कहां दिखाएगा कि उसमें सुधार हुआ है? इसलिए, इस तरह से टीम में न चुना जाना किसी के फ़ैसले जैसा लगता है, चाहे वह मैनेजमेंट की तरफ़ से हो या चयन की तरफ़ से, कि अब हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं.

