TNPL 2025: मैच के बीच रविचंद्रन अश्विन ने खोया अपना आपा, महिला अंपायर से की बहस…अब मिलेगी ऐसी सजा याद रखेंगे पूर्व भारतीय खिलाड़ी

Ravichandran Ashwin : रविचंद्रन अश्विन पर रविवार को कोयंबटूर में तिरुप्पुर तमीज़हंस के खिलाफ तमिलनाडु प्रीमियर लीग (टीएनपीएल) 2025 के मैच के दौरान नखरे दिखाने के लिए मैच फीस का 30 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है।

आर साई किशोर की गेंद पर स्वीप खेलने की कोशिश करते समय मैदानी अंपायर कृतिका द्वारा एलबीडब्ल्यू करार दिए गए अश्विन ने असहमति जताई। गेंद लेग स्टंप के बाहर पिच हुई थी। कोई रिव्यू उपलब्ध नहीं होने के कारण – दोनों का इस्तेमाल पहले ही वाइड-बॉल कॉल के लिए किया जा चुका था – अश्विन अंपायर के फैसले से स्पष्ट रूप से नाराज़ थे। उन्होंने अंपायर से भिड़ गए और पिच की ओर इशारा करते हुए अपना मामला पेश किया और फिर चले गए।

अश्विन आउट होने से इतने निराश थे कि उन्होंने अपना बल्ला दाहिने पैड पर मारा और बाद में अपने दस्ताने डगआउट में फेंक दिए, इस व्यवहार के कारण मैच के बाद अनुशासनात्मक सुनवाई हुई।

Ravichandran Ashwin got angry on Umpire, throws his gloves towards the spectators in Domestic League called TNPL 🧐

