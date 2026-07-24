इससे अच्छे तो राहुल थे, गौतम गंभीर पर उठ रहे सवाल, पूर्व क्रिकेटर बोला- बिना डर के…

R Ashwin on Government: इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में मिली हार के बाद भारतीय टीम की तैयारियों पर सवाल उठने लगे हैं. 2027 वनडे विश्व कप को ध्यान में रखते हुए पूर्व भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने टीम इंडिया के मौजूदा सिस्टम पर अपनी राय रखी है. उन्होंने मौजूदा हेड कोच गौतम गंभीर और पूर्व हेड कोच राहुल द्रविड़ के काम करने के तरीके की तुलना करते हुए कहा कि टीम को अब स्पष्ट रणनीति की जरूरत है.

अश्विन का मानना है कि भारत की सबसे बड़ी चिंता हार्दिक पांड्या का विकल्प तलाशना है. हार्दिक लंबे समय से फिटनेस समस्याओं से जूझ रहे हैं. ऐसे में नीतीश कुमार रेड्डी और शिवम दुबे को उनके विकल्प के रूप में देखा जा रहा है. हालांकि, अश्विन का कहना है कि अगर कोई खिलाड़ी चोटिल है तो उसके लौटने का इंतजार करने के बजाय उपलब्ध खिलाड़ियों के साथ मजबूत संयोजन तैयार करना चाहिए. उनका मानना है कि केवल जरूरत पड़ने पर ऑलराउंडर बनाने की सोच टीम के लिए सही नहीं है.

राहुल द्रविड़ की रणनीति की तारीफ

अश्विन ने 2023 वनडे विश्व कप का उदाहरण देते हुए कहा कि जब हार्दिक पांड्या चोटिल हुए थे, तब राहुल द्रविड़ और टीम प्रबंधन ने घबराहट नहीं दिखाई. उन्होंने किसी नए ऑलराउंडर की तलाश करने के बजाय पांच विशेषज्ञ गेंदबाजों के साथ टीम को संतुलित रखा. इससे खिलाड़ियों के रोल साफ रहे और टीम बिना डर के खेलती रही. अश्विन के मुताबिक यही स्थिरता भारत को विश्व कप फाइनल तक ले गई थी.

17-18 खिलाड़ियों का स्थायी पूल बनाने की सलाह

रविचंद्रन अश्विन का मानना है कि अब टीम मैनेजमेंट को अगले 14 महीनों के लिए 17 से 18 खिलाड़ियों का एक निश्चित समूह तैयार करना चाहिए. इस पूल में दो विकेटकीपर, तीन स्पिनर, पांच तेज गेंदबाज और अन्य विशेषज्ञ बल्लेबाज शामिल होने चाहिए. उनका कहना है कि इन्हीं खिलाड़ियों के बीच रोटेशन करके सर्वश्रेष्ठ प्लेइंग इलेवन तैयार की जाए. अश्विन के अनुसार, अगर टीम में हर खिलाड़ी का रोल पहले से तय होगा और चयन में स्पष्टता रहेगी, तभी भारत 2027 वनडे विश्व कप जीतने का मजबूत दावेदार बन सकेगा.