R Ashwin Birthday: 765 विकेट, 4000+ रन… भारत के वो महान स्पिनर, जो बने क्रिकेट के ‘प्रोफेसर’

Ravichandran Ashwin Birthday: पूर्व भारतीय दिग्गज स्पिन ऑलराउंडर रविचंद्रन अश्विन आज (17 सितंबर) अपना 40वां जन्मदिन मना रहे हैं. रविचंद्रन अश्विन अपने दौर में विश्व क्रिकेट के महान गेंदबाजों में शुमार हैं. अश्विन ने अपने करियर के दौरान कई बड़ी उपलब्धियां हासिल कीं. खासकर टेस्ट क्रिकेट में रविचंद्रन अश्विन ने गेंद और बल्ले से खूब धमाल मचाया. अश्विन टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 250 और 300 विकेट पूरे करने वाले गेंदबाज रहे हैं. सिर्फ खेल ही नहीं, बल्कि पढ़ाई के मैदान में भी रविचंद्रन अश्विन काफी आगे रहे हैं. उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है. जानिए अश्विन का कैसा रहा सफर और कैसा रहा उनका करियर…

मां के कहने पर स्पिनर बने अश्विन

रविचंद्रन अश्विन ने अपने करियर की शुरुआत ओपनिंग बल्लेबाज के तौर पर की थी. साथ ही वह मीडियम पेस बॉलिंग भी करते थे. अंडर-16 क्रिकेट के दौरान अश्विन को चोट लग गई, जिससे उनके करियर में बड़ा मोड़ आया. दरअसल, एक मैच में गेंद उनके प्राइवेट पार्ट पर लग गई. इसके बाद अश्विन की मां ने उन्हें तेज गेंदबाजी की जगह स्पिन बॉलिंग करने की सलाह दी. अश्विन की मां की ये सलाह उनके करियर का सबसे बड़ा टर्निंग प्वाइंट साबित हुआ. वो आगे चलकर भारतीय क्रिकेट के दिग्गज स्पिनर बने.

टीम इंडिया में कैसे मिला मौका?

रविचंद्रन अश्विन ने घरेलू क्रिकेट में लगातार शानदार प्रदर्शन किया, जिसके चलते साल 2010 में उन्हें टीम इंडिया का बुलावा आया. अश्विन ने जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे फॉर्मेट में अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया. उसी साल अश्विन ने अपना टी20 इंटरनेशनल डेब्यू भी किया. फिर अगले वेस्टइंडीज के खिलाफ उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में एंट्री की. उन्होंने अपनी बेहतरी गेंदबाजी से तीनों फॉर्मेट में भारतीय टीम में अपनी जगह पक्की कर ली.

भारत के लिए जीता वर्ल्ड कप

रविचंद्रन अश्विन साल 2011 में विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम का भी हिस्सा रहे हैं. इसके अलावा उन्होंने धोनी की कप्तानी में भारतीय टीम को चैंपियन साल 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी जिताने में भी अहम भूमिका निभाई थी. बता दें कि रविचंद्रन अश्विन क्रिकेट का प्रोफेसर भी कहा जाता है, क्योंकि उनके पास हर समस्या के लिए बैकअप प्लान होता था. वह हर बल्लेबाज के लिए अलग-अलग प्लान के साथ मैदान पर उतरते थे. वह सिर्फ अपनी स्किल नहीं, बल्कि साइंस और एनालिसिस का भी इस्तेमाल करते थे, जिससे उनकी गेंदबाजी और भी घातक हो जाती थी.

अश्विन का इंटरनेशनल करियर

अश्विन ने भारत के लिए 106 टेस्ट मैच खेले, जिसमें उन्होंने कुल 537 विकेट चटकाए. इस दौरान उन्होंने भारत के लिए सबसे ज्यादा 37 बार एक पारी में 5 विकेट लेने का कारनामा किया. वह टेस्ट इतिहास में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज हैं. साथ ही टेस्ट क्रिकेट में उनके नाम 3,503 रन भी दर्ज हैं, जिसमें 6 शतक शामिल हैं.

वहीं, वनडे में अश्विन ने 116 मैच खेले, जिसमें 156 विकेट चटकाए. साथ ही बल्ले से 707 रन भी बनाए. इसके अलावा टी20 इंटरनेशनल में अश्विन ने 65 मैच में 72 विकेट हासिल किए, जबकि बल्ले से 184 रन बनाए.