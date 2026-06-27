‘उसे टीम को पानी पिलाने दो…’, वैभव सूर्यवंशी को लेकर अश्विन ने क्यों कही ऐसी बात? जानें पूरी कहानी

Ashwin On Vaibhav Sooryavanshi: आयरलैंड के खिलाफ पहले टी20 मैच में 15 साल के सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी का इंटरनेशनल डेब्यू नहीं हुआ. इसको लेकर सोशल मीडिया पर फैंस ने खूब सवाल उठाए. अब इस पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन का बयान सामने आया है. उन्होंने टीम मैनेजमेंट के वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग-11 में शामिल करने के फैसले की पैरवी की है. रविचंद्रन अश्विन ने कहा कि कोच और टीम मैनेजमेंट ने अपने हिसाब से बिल्कुल सही फैसला लिया है.

अश्विन का कहना है कि वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi) को प्लेइंग-11 में शामिल करने में जल्दबाजी नहीं करना चाहिए. साथ ही उन्होंने फैंस ने आग्रह किया कि उन्हें अभी सूर्यवंशी के विकास के लिए धैर्य रखना चाहिए. अश्विन का मानना है कि वैभव सूर्यवंशी बेंच पर रहकर भी बहुत कुछ सीख सकते हैं.

‘उसे पानी पिलाने दो…’

भारत बनाम आयरलैंड के पहले टी20 मैच के बाद रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) ने अपने यूट्यूब चैनल पर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू को लेकर चर्चा की. अश्विन ने कहा कि सभी को खेल के बारे में थोड़ी समझदारी से सोचना चाहिए. उन्होंने कहा कि संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ने भारत के लिए एक साथ ओपनिंग की थी, और संजू ने वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था. अगर आप वैभव सूर्यवंशी के लिए उनमें से किसी एक को बेंच पर बैठा देते हैं, तो इसे टीम गेम कहने का क्या मतलब रह जाता है?

अश्विन ने आगे कहा, ‘हम सभी वैभव सूर्यवंशी को खेलते देखना चाहते हैं. हम सब उनके प्रशंसक हैं और वह एक बेहतरीन एंटरटेनर हैं, लेकिन किसी भी कीमत पर नहीं.’ रविचंद्रन अश्विन का कहना है कि बाहर बैठकर मैच देखने का भी अपना महत्व है. उन्होंने कहा कि अभी उन्हें (वैभव सूर्यवंशी) टीम की सेवा करने दें, मदद करने दें, यहां तक ​​कि पानी लाने दें. इससे सूर्यवंशी को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि एक खिलाड़ी रातोंरात महान नहीं बन जाता है.

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‘जबरदस्ती डेब्यू नहीं कर सकते’

पूर्व दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने कहा कि वैभव सूर्यवंशी मेरिट पर जगह बनाने के हकदार हैं, लेकिन मौजूदा समय में भारतीय टी-20 क्रिकेट टीम में ओपनिंग स्लॉट खाली नहीं है. अश्विन का कहना है कि वैभव सूर्यवंशी को तभी मौका मिल सकता है, जब किसी खिलाड़ी को इंजरी हो जाए या उसका प्रदर्शन बहुत खराब हो जाए. आप जबरदस्ती सूर्यवंशी का डेब्यू नहीं कर सकते. इतना ही नहीं, इस दौरान अश्विन ने वैभव सूर्यवंशी की तुलना कर दी. उन्होंने कहा कि एक बार वैभव खेलना शुरू कर दें, तो हो सकता है कि उन्हें कभी टीम से बाहर न किया जाए, जैसा कि सचिन तेंदुलकर के साथ हुआ था. लेकिन अगर वह पहले कुछ समय प्लेइंग इलेवन से बाहर बिताते हैं, तो उन्हें टीम के माहौल की बेहतर समझ मिलेगी.

भारत को पहले टी20 में मिली हार

मैच की बात करें, तो आयरलैंड ने पहले टी20 में भारत को 34 रनों से हरा दिया. आयरलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 182 रन बनाए थे. आयरलैंड की ओर से कप्तान लॉरकन टकर ने शानदार अर्धशतकीय पारी खेली. इसके दम पर आयरलैंड ने भारतीय टीम को 183 रनों का टारगेट दिया. इसके जवाब में उतरी टीम इंडिया 148 रन पर ही ढेर हो गई.