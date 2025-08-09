Home > खेल > IPL 2026: चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस के लिए आई बड़ी खबर, टीम का ये दिग्ग्ज खिलाड़ी CSK को कर सकता है बाय-बाय…सोशल मीडिया पोस्ट से लग रहीं अटकलें

Ravichandran Ashwin: रविचंद्रन अश्विन और चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) के आईपीएल 2026 से पहले अलग होने की संभावना है। इस अनुभवी स्पिनर ने कथित तौर पर फ्रैंचाइज़ी छोड़ने की इच्छा जताई है।

Published By: Shubahm Srivastava
Published: August 9, 2025 10:51:00 IST

क्रिकबज़ के अनुसार, इस अपरिहार्य अलगाव के सटीक कारण अभी स्पष्ट नहीं हैं। हालाँकि, अश्विन सीएसके अकादमी में संचालन निदेशक के पद से इस्तीफा देने वाले हैं। वह पिछले एक साल से इस पद पर हैं और किसी अन्य आईपीएल फ्रैंचाइज़ी में शामिल होने पर उन पर हितों के टकराव का मामला दर्ज हो सकता है।

अश्विन को लेकर CSK में उठा-पटक जारी

रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि सीएसके के कप्तान रुतुराज गायकवाड़ और अनुभवी पूर्व कप्तान एमएस धोनी पिछले कुछ दिनों से चेन्नई में टीम की योजनाओं पर चर्चा कर रहे हैं। यह भी स्पष्ट नहीं है कि अश्विन को किसी अन्य टीम में ट्रेड किया जाएगा या नीलामी के लिए रिलीज किया जाएगा, जबकि वह अपनी घरेलू टीम में सिर्फ एक साल ही लौटे हैं।

9.75 करोड़ रुपये में चेन्नई ने खरीदा 

अश्विन एक दशक बाद सीएसके में 9.75 करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि में लौटे हैं। हालाँकि, वह उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाए और नौ मैचों में 40.43 की औसत से केवल सात विकेट ही ले पाए। सीएसके के खराब प्रदर्शन ने उन्हें लगातार प्रभावहीनता के लिए आलोचना का शिकार बनाया, जो सीएसके के खराब प्रदर्शन को और भी उजागर करता है।

संजू सैमसन को लेने की फिराक में CSK!

अन्य रिपोर्टों के अनुसार, राजस्थान रॉयल्स (RR) के कप्तान संजू सैमसन ने भी कुछ मतभेदों के चलते फ्रैंचाइज़ी छोड़ने की बात कही है। सैमसन एक नई शुरुआत की तलाश में हैं और चेन्नई सुपर किंग्स उन्हें अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है, जहाँ धोनी जल्द ही संन्यास ले सकते हैं। हालाँकि, खबर है कि राजस्थान रॉयल्स, चेन्नई सुपर किंग्स से दो खिलाड़ियों के बदले में कुछ और खिलाड़ी चाहती है।

