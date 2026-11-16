‘गौतम गंभीर सही थे…’, टीम इंडिया की बैटिंग पर फूटा रवि शास्त्री का गुस्सा, हेड कोच का किया खुला समर्थन

Ravi Shastri On Gautam Gambhir: भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड दौरे पर 5 मैचों की वनडे सीरीज में 3-1 से जीत दर्ज की. भले ही भारतीय टीम ने यह सीरीज जीत ली, लेकिन बल्लेबाजों काफी निराश किया. इस वनडे सीरीज में भारतीय बल्लेबाजों का प्रदर्शन बेहद खराब रहा. पूरी सीरीज में भारत के किसी बल्लेबाज ने कुल मिलाकर 100 रन भी नहीं बनाए. भारत की ओर से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी विराट कोहली रहे, जिनके बल्ले से सिर्फ 86 रन ही आए. इतना ही नहीं, चौथे वनडे मुकाबले में तो भारतीय टीम सिर्फ 89 रन के स्कोर पर ऑलआउट हो गई थी.

उस मैच के बाद हेड कोच गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) ने अपनी चिंता जाहिर की थी. गौतम गंभीर ने कहा था कि न्यूजीलैंड जैसी परिस्थितियां ही वर्ल्ड कप के दौरान साउथ अफ्रीका में भी मिलने वाली हैं. टीम अगर ऐसे हालात में बार-बार जल्दी आउट होती है, तो वर्ल्ड कप के दौरान हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. अब भारत के पूर्व हेड कोच रवि शास्त्री भी गौतम गंभीर के सपोर्ट में उतर गए हैं.

क्या बोले रवि शास्त्री?

टीम इंडिया के पूर्व हेड कोच रवि शास्त्री (Ravi Shastri) ने कहा कि वह गौतम गंभीर के बयान से सहमत हैं. उन्होंने सोनी स्पोर्ट्स से बात करते हुए कहा, ‘गौतम गंभीर सही थे.’ रवि शास्त्री ने कहा, ‘पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने (गौतम गंभीर) सही कहा था कि यहां साउथ अफ्रीका जैसी परिस्थितियां हैं. भविष्य में आप बल्लेबाजों से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद करते हैं. कई बार हालात मुश्किल होंगे और आपको एक कठिन दौर से निकलना पड़ेगा. हर बार 300-320 रन बनाने का लक्ष्य नहीं रखा जा सकता है. कुछ पिचों पर 260-270 रन भी मैच जिताने के लिए काफी होते हैं.’

गौतम गंभीर ने क्या कहा था?

न्यूजीलैंड के खिलाफ 13 नवंबर को खेले गए चौथे वनडे मैच में भारतीय टीम सिर्फ 89 रन के स्कोर पर ढेर हो गई थी. इस मुकाबले के बाद गौतम गंभीर ने कहा था, ‘जब आपकी टीम 90 के आसपास सिमट जाए तो चिंता होना स्वाभाविक है. मैं क्यों चिंतित नहीं होऊंगा? ये वही परिस्थितियां हैं जो हमें वर्ल्ड कप में मिलने वाली हैं.’ उन्होंने कहा था, ‘यह काफी चिंता वाली बात है. क्योंकि यहां गेंदबाजों को मदद मिलती है. ऐसे में हमें मानसिक रूप से ही नहीं, कौशल के स्तर पर भी तैयार रहने की जरूरत है.’ गौतम गंभीर ने आगे कहा था, ‘मेरे लिए चिंता सिर्फ कम रन बनाना नहीं है, बल्कि यह है कि हम बहुत जल्दी ढेर हो गए. 26 से 27 ओवरों में पूरी टीम ऑल आउट हो गई.’ अब रवि शास्त्री ने भी भारतीय बल्लेबाजों पर सवाल उठाए हैं.

न्यूजीलैंड में भारत की खराब बल्लेबाजी

न्यूजीलैंड में भारतीय टीम की बल्लेबाजी काफी खराब रही. पहले मैच में भारतीय टीम को 143 रन का टारगेट हासिल करने में परेशानी हुई थी. इसके बाद दूसरे वनडे में भारत ने सिर्फ 134 रन का टारगेट चेज करते हुए 111 रन पर 7 विकेट खो दिए थे. फिर चौथे वनडे में तो भारतीय टीम सिर्फ 89 रन के स्कोर पर सिमट गई. इसके बाद आखिरी वनडे में भी भारतीय टीम 209 रन ही बना पाई.