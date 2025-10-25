IND vs AUS ODI: फॉर्म में जल्दी लौट आएं विराट नहीं तो लंबी है लाइन, कोहली की जगह पर रवि शास्त्री ने उठाए सवाल!

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चल रही वनडे सीरीज़ में विराट कोहली का बल्ला पूरी तरह खामोश नज़र आ रहा है. दो मैचों में लगातार शून्य पर आउट होने के बाद अब उनकी जगह को लेकर सवाल उठने लगे हैं. क्या कोहली किसी और deserving खिलाड़ी की जगह टीम में जगह बनाए हुए हैं? क्या अब समय आ गया है कि किसी नए चेहरे को मौका दिया जाए? इस बीच टीम इंडिया के पूर्व कोच रवि शास्त्री ने भी कोहली के फॉर्म पर बड़ा बयान देते हुए साफ कहा है कि अगर वापसी करनी है, तो अब ही सही वक्त है.

इस सीरीज़ में अब तक दो मैच खेले जा चुके हैं. तीसरा मुकाबला आज सिडनी में खेला जा रहा है. रोहित शर्मा ने एक मैच में 73 रनों की अर्धशतकीय पारी खेली. वहीं, विराट कोहली किसी भी मैच में खाता नहीं खोल पाए. कोहली का फॉर्म एक बड़ी चिंता का विषय बन गया है.

रवि शास्त्री ने भी उठाए सवाल

टीम इंडिया के पूर्व मुख्य कोच रवि शास्त्री ने भी कोहली के प्रदर्शन को लेकर एक अहम बयान दिया है. एडिलेड में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरे वनडे के दौरान, रवि शास्त्री ने कहा कि विराट कोहली को जल्द ही फॉर्म में लौटना होगा, क्योंकि सीमित ओवरों के प्रारूप में टीम इंडिया में हर स्थान के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा है.

दो बार शून्य पर आउट

ऐसे में कोहली, रोहित या कोई भी अन्य खिलाड़ी अपनी जगह को लेकर बिल्कुल भी निश्चिंत नहीं हो सकता. चीजें अब आसान नहीं हैं. कोहली इस मैच में भी बिना रन बनाए आउट हो गए, जो उनके फुटवर्क में कुछ दिक्कत का संकेत है. उनका वनडे रिकॉर्ड अब तक शानदार रहा है. इसलिए, लगातार दो मैचों में बिना खाता खोले आउट होना काफी निराशाजनक है.

अंतिम मैच सिडनी में खेला जाएगा

गौरतलब है कि भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज़ का तीसरा और अंतिम मैच सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेलेगी. इस मैच में टीम इंडिया जीत हासिल कर अपनी इज्जत बचाने की कोशिश करेगी. प्रशंसकों की नज़र विराट के प्रदर्शन पर भी रहेगी.

