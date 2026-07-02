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आयरलैंड की ‘पैंट’ खींच लेते वैभव सूर्यवंशी! रवि शास्त्री ने ऐसा क्या कहा, जिससे क्रिकेट जगत में मचा भूचाल, VIDEO

Ravi Shastri on Vaibhav Sooryavanshi: भारतीय टीम के पूर्व हेड कोच रवि शास्त्री ने वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू न कराने को लेकर टीम मैनेजमेंट को फटकार लगाई है. रवि शास्त्री का मानना है कि सूर्यवंशी को जल्द से जल्द प्लेइंग-11 में शामिल करना चाहिए.

By: Ankush Upadhayay | Published: July 2, 2026 1:28:44 PM IST

वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू को लेकर रवि शास्त्री का बड़ा बयान.
वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू को लेकर रवि शास्त्री का बड़ा बयान.


Ravi Shastri on Vaibhav Sooryavanshi: इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में 15 साल के वैभव सूर्यवंशी को डेब्यू करने का मौका नहीं मिला. इसको लेकर क्रिकेट के गलियारों से लेकर सोशल मीडिया पर नाराजगी फैली हुई है. भारतीय क्रिकेट टीम की पूर्व हेड कोच रवि शास्त्री भी वैभव सूर्यवंशी को डेब्यू न कराने के फैसले को लेकर सवाल उठा रहे हैं. रवि शास्त्री का कहना है कि वैभव सूर्यवंशी को जल्द से जल्द प्लेइंग-11 में शामिल करना चाहिए.

वैभव सूर्यवंशी को आईपीएल 2026 में शानदार प्रदर्शन करने के बाद आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे के लिए टीम इंडिया की स्क्वाड में मौका दिया गया है. हालांकि  आयरलैंड दौरे पर वैभव सूर्यवंशी को डेब्यू करने का मौका नहीं मिला. इसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले में भी सूर्यवंशी के डेब्यू की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है. अब इस पर रवि शास्त्री ने बड़ा बयान दिया है, जो तेजी से वायरल हो रहा है.

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रवि शास्त्री का बेतुका बयान!

दरअसल, जब वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi) को आयरलैंड दौरे के बाद इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 मैच के लिए प्लेइंग-11 में शामिल नहीं किया गया है, तो क्रिकेट जगत में बहस छिड़ गई. इस बहस में भारत के पूर्व हेड कोच रवि शास्त्री भी शामिल हो गए, जिन्होंने ऐसा बयान दिया, जिससे क्रिकेट जगत में भूचाल मच गया है. सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क से बातचीत करते हुए रवि शास्त्री ने कहा, ‘अरे वो खेलना चाहिए था यार. आयरलैंड में ही खिलाना चाहिए था. वो ऐसा स्लो और स्पंजी ट्रैक है, वो छप्पर पर मारते गेंद, ग्राउंड भी छोटा था. वो पैंट निकालकर हाथ में दे देता उधर. उसको उधर खिलाना था. अभी यहां पर खिलाएगा कि नहीं, पता नहीं.’

‘वैभव सूर्यवंशी को जल्दी दो मौका’

रवि शास्त्री (Ravi Shastri) का कहना है कि इंग्लैंड के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल सीरीज में वैभव सूर्यवंशी को मौका मिलेगा या नहीं, इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता है. हालांकि रवि शास्त्री का मानना है कि जितनी जल्दी हो सके टीम मैनेजमेंट को वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू कराना चाहिए. रवि शास्त्री ने कहा, ‘मुझे पता नहीं है कि उसको खिलाएंगे या नहीं, लेकिन जितना जल्दी खिला सकते हो, खिलाओ उसको. सबकी पिटाई की है उसने आईपीएल में. कौन से फास्ट बॉलर को उसने छोड़ा है. आप उसको बेंच पर बिठा रहे हो.’

क्या अगले मैच में डेब्यू करेंगे सूर्यवंशी?

उम्मीद जताई जा रही है कि इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टी20 मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू हो सकता है. वह भारत की प्लेइंग-11 में संजू सैमसन की जगह ले सकते हैं, जो पिछले 3 मैचों से लगातार फ्लॉप हो रहे हैं. पहले टी20 मुकाबले में भी संजू सैमसन सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए. ऐसे में संजू सैमसन की जगह वैभव सूर्यवंशी को अगले मैच में मौका दिया जा सकता है.

Tags: Ravi ShastriVaibhav Sooryavanshi
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